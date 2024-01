Dalmatinski evergreen "Kapetane, tribali bi doma" nakon 20 godina napokon dobio spot!

Veliki dalmatinski hit “Dalmacija, more, ja i ti” sjajnog autora Borisa Oštrića nedavno je dobio spot, a na red je došla još jedna njegova uspješnica napisana u isto vrijeme, prije dvadesetak godina. Oštrić je na snimanju ponovno udružio glazbene snage s Tomislavom Bralićem i klapom Intrade.

Pjesma "Kapetane, tribali bi doma" doživjela je nekoliko legendarnih izvedbi, prvo Vinka Coce, samog autora Borisa Oštrića s njegovim Ribarima, a autor ju je otpjevao i s Tomislavom Bralićem i klapom Intrade. Upravo je ta potonja možda i najpoznatija publici. Naša najpopularnija pjesma klapa svoje koncerte ima tradiciju završavati baš uz ovu pjesmu.

Boris Oštrić, Tomislav Bralić i Intrade sada su spotom zaokružili glazbenu priču ovog dalmatinskog hita. Sniman je pod redateljskom palicom Joška Elezovića na lokacijama otoka Šolte (Donja Krušica, Rogač i Grohote) te u Zadru.



Osim što potpisuje "Ribare" i puno pjesama koje je izvodio njegov prijatelj Vinko Coce, Boris Oštrić zaslužan je i za mnoge druge uspješnice koje je pisao za sebe, ali i druge, "Kako ću volit to ludo more" Giuliana, "More sinje" Mladena Grdovića i mnoge druge iz kojih se da iščitati koji su mu omiljeni motivi – Dalmacija, more i ljubav. Pjesma “Kapetane, tribali bi doma” vuče inspiraciju iz njegova djetinjstva i obitelji.

"Pokojni otac bija mi je kapetan, sluša sam njegove priče, pratili smo ga, plakali smo i nekako me to obilježilo, ti tužni odlasci i sritni dolasci", rekao je Oštrić.



"Spot mi se jako sviđa, to je pisma stara nekih dvadesetak godina, ali slušat će se još puno, puno", rekao je Tomislav Bralić kojem je izuzetno drago što je pjesma dobila spot jer je posebna i, kako kaže, publika ju jako voli, a napose pomorci, njihove obitelji, ali i oni koji su se iselili iz Lijepe Naše. Lijepih komentara s njihove strane nakon izvedbi zadarske klape nikad ne nedostaje.

"Hvala Borisu što je napisa tu lipu pismu, nadam se da ćemo ostvariti još suradnji", poručio je Tomislav za kraj. Do neke nove glazbene priče, uživajte u novom spotu.

