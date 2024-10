Parni valjak ima novi singl: "Napravio je perfektnu pjesmu"

Parni valjak objavio je novi singl "Otkad te ne viđam često".

Parni Valjak nastavlja autorsku aktivnost i svojoj publici predstavlja peti po redu singl s Igorom Drvenkarom. Jedan od najdugovječnijih bendova ovih prostora i ovogodišnji dobitnici nagrade Porin za životno djelo donosi novu pjesmu "Otkad te ne viđam često", koja nosi autorski potpis Marijana Brkića Brka i Huseina Hasanefendića Husa. Uz novi singl predstavljen je i prateći videospot, a ovom pjesmom Parni Valjak nastavlja otkrivati novi studijski album, na kojem trenutno intenzivno rade.

Za glazbu nove pjesme i produkciju zaslužan je Marijan Brkić Brk, dok tekst potpisuje Husein Hasanefendić Hus. "Glazbu je nadahnuto napisao Brk, a mene je ta njegova glazba inspirirala za tekst. Napravio je perfektnu pjesmu, imao je ideju i naslov, a onda sam ja to završio", kratko je istaknuo Hus detalje nastanka novog singla.

S pjesmom “Otkad te ne viđam često” Parni Valjak nastavlja objavu novih autorskih singlova s Igorom Drvenkarom, s kojim su u proteklih godinu dana objavili zamijećene pjesme “Moja glava, moja pravila”, “Bogati će pobjeći na Mars”, “Sad kad znaš” i “Kad padne mrak”, s kojima su dosegnuli vodeće pozicije liste radijskog emitiranja HR Top 40 .

Poznati po svojoj energiji i neumornim nastupima uživo, bend nastavlja s koncertnim aktivnostima kroz aktualnu turneju “Parni Valjak Tour 2024”, koja je započela u ožujku ove godine i odvela ih pred brojnu publiku diljem regije. Do sada su u ovoj godini održali više od 30 koncerata i nastupili pred publikom u Labinu, Bjelovaru, Zagrebu, Vinkuranu, Zadru, Nišu, Prijedoru, Slavonskom Brodu, Mariboru, Ljubljani…

Pred njima su do kraja godine i nastupi u Novom Sadu, Beogradu, Frankfurtu i Varaždinu, a uz to bend marljivo radi i na novom studijskom albumu: “Očekujemo da bi album mogao izaći početkom sljedeće godine, no nećemo žuriti s objavom dokle god ne budemo u potpunosti zadovoljni svime” istaknuo je Hus.