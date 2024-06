Glazbenik predložio da se radi Olivera Dragojevića uvede nova nagrada: "Zaslužuje Porin za prijateljstvo i kolegijalnost!"

Oliver Jakovčev progovorio je o neprežaljenom Oliveru Dragojeviću te otkrio kakav je bio čovjek.

Bivši član popularne grupe Berekini, Oliver Jakovčev gostovao je u Special Happy Showu.

Glazbenik se rado prisjetio suradnje s pokojnim Oliverom Dragojevićem, koji smatra zaslužuje Porina za prijateljstvo i kolegijalnost, dotaknuo se i politike u koju je smatra zalutao.

"Jedan od najpoznatijih dueta je definitivno s Oliverom 'Viruj ti meni', pjesma za koju ste vi napisali tekst i glazbu, a danas imate glazbene večeri 'Oliver pjeva Olivera'. Kakva je bila suradnja s Oliverom i kako ga pamtite?", upitao je voditelj Alen Vlahović svoga gosta.

"Utvaram si, rekao bi Čiro, da imam kao sličan vokal. On je velik čovjek, veliki glazbenik, a prvenstveno veliki čovjek. Ja slobodno mogu reći da je bio i odličan pjevač. Naravno da je on nama svima, pa i meni uzor. Prvenstveno vrhunski glazbenik, a onda iz toga se sve prelijeva. A toliko je bio jednostavan i dobar čovjek, najbolji, evo ja sam čak i predložio, davno, ne sada, nakon njegove smrti, nego puno prije, u stvari zapravo to je bilo odmah nakon toga našeg dueta, ja sam njega predlagao za Porin za prijateljstvo i kolegijalnost. Neka se uvede ta kategorija i neka je slobodno daju njemu", rekao je.

Iako su rado surađivali i družili se, glazbenik je otkrio kako se oko jedne stvari ipak nije mogao dogovoriti s pokojnim Dragojevićem.

"Nismo se mogli oko jedne stvari složiti, a to je čije je ulje maslinovo bolje, jedino se tu nismo mogli dogovoriti, on je tvrdio da je njegovo, a ja sam tu kategoričan bio i rekao da je naše s Mutera i Kornata, a on nije popuštao. Ostalo je tako do kraja. Tvrdi lučanin, kako bi on rekao", kaže.

Jedan mandat Oliver Jakovčev, bio je zamjenik načelnika općine Tisno. Naknadu od oko 10 tisuća kuna za rad u Općinskom poglavarstvu donirao je tada vaterpolskom klubu Brodograditelj iz rodne Betine. Radi toga je zaradio uvjetnu kaznu koja je kasnije ukinuta, a zanimljivo je da je Vrhovni sud u svom obrazloženju naveo kako do postupka protiv njega nikad nije ni trebalo doći.

Jeste li i dalje politički aktivan? Ako ne, planirate li se ponovo aktivirati?

"Sačuvaj Bože! Zalutao sam u politiku, bile su to četiri godine lokalne politike, ali shvatio sam da mi nije tamo mjesto", priznao je.

Mjesto mu je kaže u glazbi, a pred njim je pohvalio se i radno ljeto.

"Pa evo u skoro vrijeme izlazi napokon moj drugi samostalni CD na kojem će se naći i pjesma 'Male branke' sa Splitskog festivala koji će biti za dva tjedna. Bit će tu i nekih uspješnica s melodija Istre i Kvarnera i par mojih pjesama koje sam namijenio mojim najboljim prijateljima", rekao je.

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Dečko iz Dubrave igrao je profesionalno nogomet, a sada glumi uz bok Roberta de Nira

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Glumica iz hit-serije rodila u 46. godini, tajnu je vješto skrivala već mjesecima