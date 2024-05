Od moćnog do melodičnog - sve nijanse techna ovog vikenda u Petom Kupeu

Hush! u petak slavi svoje 10. izdanje uz ukrajinsku DJ-icu Nastiju • One Drop Music u subotu dovodi Henri Bergman, zvijezdu melodičnog techna

Hush!, 17. 5.

Hush! već slavi svoje 10. izdanje, a za tu priliku stiže Nastia, talentirana DJ-ica, promotorica i vlasnica etikete iz Ukrajine. Uz to, rođendan slavi i Insolate pa će ovaj događaj u petak, 17. svibnja biti pravi slavljenički spektakl.

PR Foto: PR

Nastia, ukrajinska DJ-ica čije je pravo ime Anastasia Topolskaia, karijeru je započela 2005. godine. U kratkom vremenu postala je rezidentica legendarnog festivala Kazantip, a 2010. ponuđena joj je rezidencija u kultnom moskovskom klubu Arma17.

Nakon stjecanja iskustva i priznanja, Nastia je s timom poznatog kluba Closer u Kijevu, 2014. stvorila festival Strichka koji traje do danas. Godinu ranije pokrenula je vinil etiketu Propaganda Records, koja je brzo stekla snažnu prisutnost u modernoj house glazbi, a kad se ozbiljno počela baviti technom, Nastia je stvorila novu etiketu – NECHTO. Svih ovih godina njezine aktivnosti bile su usmjerene na popularizaciju ukrajinske kulture i domaćih umjetnika, što ju je učinilo licem ukrajinske elektroničke scene.

Kao uvod u večer, za pult će ponovno stati Phrasal kao nezaobilazan dio Hush! priče,. Za kraj, pult preuzima Insolate, slavljenica i pokretačica Hush! projekta, dok će cijelu noć atmosferu plesom podizati Colinda Evangelista i Roxanne.

event: www.facebook.com/events/1577338496397619

PR Foto: PR



One Drop Music, 18. 5.

Ljubitelji melodičnog techna ponovno dolaze na svoje u subotu, 18. svibnja. One Drop Music dovodi neizostavno ime s najvećih svjetskih pozornica i dva iznimno talentirana nova DJ-a. Zvijezda večeri je Henri Bergmann, jedinstvena DJ-ica, producentica i vlasnica etikete Automatik, a uz nju predstavit će se belgijski techno DJ Axel Haube i mlada bugarska DJ-ica Sammer.

Iza Henri Bergmann je vrlo produktivna godina s izdanjima, nastupima i podrškom nekih od ključnih igrača sa scene. Uz dva mjesta na Beatportu i Spotifyu, njezina izdanja podržavaju Tale of Us, Solomun i Dixon. Najnoviji EP Here's The Fear izdala je za etiketu Afterlife. U protekloj godini svirala je u glavnoj sobi u Pachi te je imala nastupe na festivalima kao što su ADE, Glastonbury, Noisily i Zamna Tulum, a već potvrđene svrike na renomiranim festivalima i ove godine pozicioniraju Henri u sam vrh melodic techno izvođača.

Axel Haube je belgijski DJ čija je karijera u velikom usponu. Njegove setove melodičnog i kozmičkog techna napaja mračni, ali poletni groove, protkan zavodljivim melodijama. Nastupa diljem globusa, od Afterlifea do Circoloca, Hivea, Inputa, Ritter Butzke i Extrema Outdoora.

Uz talentirane DJ-e koji vode ovu glazbenu ekspediciju, publika će čuti različite nijanse techna, od hipnotičkih bas linija do razigranih melodija, a sve uz vrhunsku produkciju koja je već standard One Drop Musica.

event: www.facebook.com/events/402540712620259

Ulaznice za događanja u Petom Kupeu dostupne su putem Entrio sustava: https://www.entrio.hr/venue/zagreb/peti-kupe