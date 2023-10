Novim singlom ''Prevari me osjećaj'' ToMa najavljuje izlazak debitanskog albuma

Nakon uspješnih singlova ''193'', ''Ocean of Love'', singlom ''Prevari me osjećaj'', ToMa najavljuje izlazak svog debitantskog albuma koji će objaviti do kraja godine.

Nakon vatrenog hita ''193'', koji je mjesecima bio u vrhu top lista, a na tražilici Shazam u top 10 najpretraživanijih pjesama u Hrvatskoj, ToMa nas u jesen lagano uvodi s baladom ''Prevari me osjećaj''.

Tekst potpisuje ToMa, na glazbi je radio uz Jana Jakovljeva te je i ovaj put udružio snage s Mihovilom Šoštarićem Lockroom-om koji potpisuje produkciju.



''Prevari me osjećaj'' je emotivna balada, a u prvi plan stavlja ToMin glas koji je u savršenoj harmoniji s gitarama Jana Jakovljeva, a ova kombinacija s produkcijskom završnicom Lockroom-a rezultirala je singlom koji podsjeća na neke od najvećih svjetskih r'n'b hitova.

U singlu se pojavljuju snažni stihovi poput ''Zar ljubav breme da postane, odlaziš al' suze ne kriješ, otkud im pravo da uzmu te…'', a ToMa je objasnio: ''Pjesma nije autobiografska, ali je osobna. Pjesma je, nažalost, česta pojava u brojnim životima. Htio sam pjesmu s jasnim slikama, da kad se sluša i bez spota svi stvaraju svoje priče u glavi, svoje likove koji vode svoje bitke, rasprave, kulminacije i rješenja… Htio sam dozvoliti ljudima da se dublje povežu s pjesmom. Srećom imam dobar tim oko sebe, pa mi je svaka moja želja lakše ostvariva - Jan Jakovljev i Lockroom koji su svaki dali nešto svoje ovoj pjesmi. Drago mi je da ovom pjesmom otvaramo moj prvi album.''

Za singl ''Prevari me osjeća'', ToMa je snimio i spot koji je radila produkcija MUKTE pod producentskom palicom Jana Ercega. Kako je i sam rekao, ToMa je htio da naglasak ovog singla bude na stvaranju priče koju svaki pojedinac nosi u sebi, tako da je i spot sniman bez velike scenografije, ali opet dovoljno upečatljivih scena da se naglase snažne emocije stihova koji govore o kraju jedne ljubavi.