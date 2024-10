Elvis Sršen donosi zavodljivi funk zvuk uz kojeg će vas prodrmati ove jeseni: "Zadatak nam je bio da se igramo..."

Novi singl "Kriza" stiže iz kreativne radionice Elvisa Sršena i donosi totalni funky zvuk.

U pjesmu "Kriza" Elvis Sršen se vraća zvuku kojeg najviše voli, a to je plesni zvuk 80-ih i 90-ih u kojem se isprepliću zarazni funk ritam sa sirovim rock gitarama i melodičnim sintisajzerima iz analognih mašina.

Tekst govori o ljubavnoj igri između dvoje ljudi koji se igraju odnosa vruće - hladno, ali i ovisnosti o jedno drugom te strasti koja ih ipak preuzima i prevlada. Upravo je to bila ideja i za zanimljiv spot u kojem se Elvisu pridružila novinarka Anamarija Alebić.

"Zadatak nam je bio da se igramo svima nam poznate ljubavne igre 'toplo-hladno/voli me - ne voli me'. No, zapravo smo se cijelo vrijeme odlično zabavljali jer je snimateljska ekipa Doringa, kao i sama Anamarija odlični suradnici i prijatelji. Anamarija nosi cijelu priču spota i potvrdila je da je odličan profesionalac. A na vama je da procijenite koliko smo se dobro snašli u cijeloj toj funky ljubavnoj drami", nadodaje Elvis.

Kompletnu produkciju mix i aranžman potpisuje Elvis Sršen za NOAproduction.

Uz to je i odsvirao sve instrumente i otpjevao sve glavne i muške prateće vokale dok su u produkciji korišteni samo pravi instrumenti bez ritam mašina i semplova da bi se postigao što autentičniji zvuk 80-ih.

Dodatne ženske vokale koji daju taj ženski dodir i šarm u ovom muškom sirovom funk plesnjaku snimila je sveprisutna dugogodišnja prijateljica i suradnica Antea Žure.

