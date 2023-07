Na Zrće uskoro stižu gosti iz svih dijelova svijeta, a očekuje se pravi spektakl uz more

Noa Beach Club već je najavio spektakularnu sezonu – najveća imena klupske scene, preko nekoliko vrhunskih festivala i naravno bogat sadržaj za sve posjetitelje kako bi doživljaj ljeta na hrvatskoj Ibizi bio potpun.

Najavljuje se čak 20% više gostiju u odnosu na prošlu godinu te više od 500 tisuća gostiju iz cijelog svijeta koji će posjetiti Nou na Zrću ovo ljeto.

Jedan dio tih posjetitelja svakako na popisu ima i jedan od najpoznatijih festivala - Circus Maximus koji ove godine slavi jubilarnih 10 godina!

Circus Maximus na redu je od 23. do 26. srpnja i sudeći po line up-u nema sumnje u to da posjetitelje očekuje pravi spektakl uz more.

Spektakl i priliči uz festival koji ove godine slavi svoju desetu godišnjicu. U tih deset godina prodefiliralo je stage-om na desetke vrhunskih svjetskih DJ imena.

Iz Noe poručuju da gosti pristižu iz svih dijelova svijeta, najviše Europe, a velik broj gostiju dolazi i iz SAD-a te Kanade, što govori o globalnoj popularnosti i prepoznatljivosti ovog festivala.

Rasvjeta, razglas, scena, plesači, akrobati i inovativnosti koje organizatori osmišljavaju za posjetitelje već su cijelo desetljeće razlog zbog kojeg je ovaj festival postao tradicionalan i jedan od najposjećenijih u Hrvatskoj.

Na jubilarni festival ove godine stižu imena koja garantiraju nastavak dobre tradicije Circus Maximusa – nezamjenjiva mega zvijezda Steve Aoki – DJ, poduzetnik i modni dizajner. Tu je još i Morten, koji će kako je najavljeno, ove sezone u organizaciji Noe i We Rave You imati nekoliko nastupa. Stižu i švedski DJ Kaaze kojem će ovo biti prvi nastup u Noa Beach Clubu, zatim Vize, Teamworx i nezamjenjivi rezident DJ-evi Noa Beach Cluba, Lorenzo, Mike & Me, Noide i Vandal Steve.

U prodaji je nekoliko paketa ulaznica kao i kombinacija smještaja i ulaznica, kao i dnevne ulaznice koje će uskoro biti objavljene. A za one željne dodatnih aktivnosti predlažemo dnevni after beach party za vrijeme festivala, zatim ulaznice za boat party i sportske pakete, te nezaobilazne vip stolove za pravi festivalski doživljaj!



Ne propustite festival ovog ljeta, a cijeli ovogodišnji program Noa Beach Cluba potražite na webu.