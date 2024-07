Najjači dvodnevni rock festival u Pivovari Medvedgrad Brundanje 2024: Craft, Rock & Street Food i zabava od sumraka do kasno u noć

Glavna proslava 30. rođendana Pivovare Medvedgrad stiže u velikom stilu 5. i 6. srpnja u dvorište pivovare! Pripremite se za dobar provod jer Huzjanova 36 postaje epicentar glazbe, finog craft piva i sočnog street fooda.

Uz najveća imena hrvatske rock scene sa sigurnošću se može reći da se ovogodišnje Brundanje pretvorilo u najjači rock festival u Hrvatskoj i to onaj koji ima super festivalsku cijenu craft piva od 3 €! Rock eksplozija u petak kreće u 20 sati uz Jonathan, koji stiže s novim albumom i obećava još veći spektakl nego lani. Slijede legendarni Goran Bare i Majke koji će kroz emotivne tekstove otpjevati pjesme koje gađaju u srca. Večer zatvara Let 3, poznat po svom izazivanju tabua, rušenju granica i provokativnim tekstovima.

Subota donosi još eksplozivniji lineup. Savršeni Marginalci startaju u 19 sati: Suba, Zoki, Šoki iz

Hladnog Piva i Krmpa iz Deafness By Noize vratit će nas na početke Hladnog Piva s izvedbama

pjesama s prva tri albuma. Slijede Kojoti - legendarni domaći blues rockeri, a zatim će vas u neka davna vremena vratiti Jura Stublić & Film. Večer i Brundanje kulminirat će nastupom grupe Pips Chips & Videoclips, koja će vas sigurno natjerati da pjevate s njima.

Širok izbor piva po 3 € i street food gozba za prste polizat’

Osim uz vrhunsku glazbu, pivovaru ćete moći iskusiti na još nekoliko načina: na povijesnu turu kroz pivovaru povest će vas Purgerica aka Grička vještica, a žeđ ćete moći ugasiti birajući između više od 10 vrsta Medvedgrad piva. Premijerno ćete upoznati Fantom 42, mountain IPA-u i Četiri dečka, session lager, treće pivo u seriji od pet piva koja pričaju Medvedgrad priču povodom 30. obljetnice. Odlična vijest je da je cijena baš svih piva u ponudi 3 €, a osim širokog izbora piva u ponudi vas očekuju i kokteli. Vrhunski street food zadovoljit će svačije nepce. Picnicova ekipa stiže s mora već drugi put baš kao i M Brothers sa svojom ponudom burgera. Fidel Gastro poznati je zagrebački restoran, a kako se snalaze u street food verziji otkrit ćemo na Brundanju. Ovogodišnje otkriće s Pizza festivala svakako je Zagyland pizza koja također stiže u dvorište pivovare, a nakon slanog dolazi slatko i to kakvo - Ferdinand knedle - kad probate jednu doći ćete po još!

Plaćanje na Brundanju bit će isključivo cashless, svim karticama. Parking je osiguran, no broj mjesta je ograničen pa sugeriramo da dođete nešto ranije – ulaz se otvara od 17 h. Okupite svoje prijatelje i dođite u dvorište Pivovare Medvedgrad 5. i 6. srpnja 2024., u metropolu hrvatskog rocka, jer ovo je vikend koji se ne propušta! Nabavite svoje ulaznice na vrijeme, dostupne su na entrio.hr, a sve novosti pratite na:

https://pivovara-medvedgrad.hr/, https://www.facebook.com/pivovaramedvedgrad

i https://www.instagram.com/pivovaramedvedgrad

Imate priliku osvojiti 2x2 ulaznice Brundanje od ovog petka. Prvi koji nam se jave u inbox na Facebooku osvajaju vikend dobre zabave.