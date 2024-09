Miroslav Škoro s novom pjesmom "Baja" odmah je zasjeo na vrh domaćeg trendinga: "Svaki čovjek treba imati ponosa..."

Miroslav Škoro izbacio je novi hit "Baja", koji nosi prepoznatljiv pečat njegove autentične glazbene priče, u nepuna dva dana zasjeo je na tron domaće glazbene produkcije, kao šesti u trendingu na YouTubeu.

Ovacije publike, kojima je pozdravljen na festivalu Zlatne žice Slavonije ovog vikenda u Požegi, mogle su dobro naslutiti da Miroslav Škoro opet ima veliki hit.

Nova pjesma "Baja", koja nosi prepoznatljiv pečat njegove autentične glazbene priče, u nepuna dva dana zasjela je na tron domaće glazbene produkcije, kao šesta u trendingu na YouTubeu.



Emotivna i snažna pjesma, s dubokim tekstom i zaraznom melodijom još jednom potvrđuje Škorin status jednog od najomiljenijih hrvatskih autora i izvođača na ovim prostorima i odraz je Škorine sposobnosti da na jednostavan, ali snažan način prenese emocije koje svi prepoznajemo.



"Nedostaje nam ponosa, a svaki čovjek treba imati ponosa i odgovornosti; treba održati danu riječ i stajati iza svojih postupaka, ma koliko god to teško bilo. To je glavna poruka koju sam htio poslati ovom pjesmom, a kad sam vidio što smo napravili, doista sam ponosan. Ponosan sam i na svoje prijatelje koji su i zaplakali kad su vidjeli spot i zahvalan sam im što su suzom potvrdili vrijednost ove pjesme. Drago mi je da me publika u Požegi, na najstarijem festivalu tamburaške glazbe, tako lijepo prihvaća. Drugu godinu zaredom dobili smo nagradu za najslušaniju pjesmu što je doista velika počast i meni, a i mojim najbližim suradnicima, prije svega sinu Matiji, Ivici Pliveliću i Željku Nikolinu", kazao je Škoro.



"U današnje vrijeme hiper medijske produkcije, kad nas bombardiraju sa sto novih pjesama dnevno, teško se istaknuti ako nemaš pravu pjesmu za taj trenutak. No, kad vidiš ove impozantne brojke, koje ne lažu, na YouTube-u i kad čuješ koliko ti bendova već skida pjesmu da bi je izvodilo u svom repertoaru, onda znaš da ti je pjesma prošla i da imaš hit", istaknuo je Škoro nakon što je iz ruku tv voditeljice Antonije Ćosić i umjetničkog direktora festivala Saše Botičkog primio nagradu za najslušaniju pjesmu s prošlogodišnjeg festivala prema podacima ZAMP-a.

Njegovi fanovi već sada s nestrpljenjem čekaju priliku da ovu pjesmu čuju uživo na koncertima, a kako je krenulo, nema sumnje da će vrlo brzo postati jedna od favorita na radijskim postajama i glazbenim platformama. Puni zamah pjesme "Baja" i Škorine glazbene poruke ponosa dogodit će se na velikom koncertnom spektaklu koji ovaj popularan pjevač priprema u Areni Zagreb u subotu 28. prosinca.

"To je koncert koji pažljivo pripremam i zajedno sa svojom publikom živim za taj dan", zaključio je Miroslav Škoro pozdravljen znakovitim stihovima nove pjesme:



"Ja sam čovjek ponosan,

ja sam bećar otkad za se znam...

Ima onih koje zanima

s kim sam noću, di sam danima,

ne vole me, svašta govore,

neka puknu od ljubomore.

Nikom baja kapu ne skida,

samo kumu i dragome Bogu,

drugačije ne znam i ne mogu..."

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nova drastična promjena Elle Dvornik: "Nekad se žena probudi i odluči...''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Majka Izabel Kovačić uskočila je u ulogu modela, sad je jasno od koga je supruga našeg reprezentativca naslijedila svu ljepotu!