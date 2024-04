Panika na sceni: Mlada glazbenica Mimica kritički progovara o hrvatskoj glazbenoj sceni!

Mlada glazbenica čiji prvi singl "Koeko“ je napravila Teya Dora, kantautorica koja ove godine predstavnica Srbije na Eurosongu, sada se predstavlja sa svojim drugim singlom "Panika“!

Mlada glazbenica Mimica upravo je objavila svoj drugi singl "Panika", koji predstavlja ne samo glazbeni iskorak, već i umjetničko putovanje kroz emocije i žanrove.

"Panika" nastala je kao izraz tuge i bijesa, prožetih jedinstvenim glazbenim elementima koji su za Mimicu bili odrazi trenutnih osjećaja. U suradnji s domaćim autorima, kako glazbenim tako i vizualnim, stvoren je jedinstven spoj zvuka i slike koji će sigurno ostaviti dubok dojam na slušatelje.“, ističe Mimica.

Svoj glazbeni put počela je sa singlom "Koeko“ koju je radila s Teyom Dorom, srpskom predstavnicom na izboru za pjesmu Eurovizije. Unatoč zanimljivom singlu, pjesma nije prošla na "Dori“.

Govoreći o trenutnoj glazbenoj sceni, Mimica ističe nedostatak kreativnosti i života te monotoni pristup koji prevladava.

"Često se pitam jesu li ljudi ograničeni u glazbenom ukusu ili im jednostavno nedostaje izazova?", kaže Mimica. "Pjesme koje dobivaju nagrade za najslušanije često su potpuno nepoznate široj publici – do te mjere da je meni totalno nepoznata ne samo pjesma, već i autor nagrađene pjesme. Mnogo glazbenika koji svojim pjesmama odskaču od standardizirane forme hrvatske scene budu svrstani na margine i nemaš kako čuti za njih. Interesne skupine truju scenu i rade to već godinama - ali mislim da se mlada scena budi i jača, bit će promjena. Ja se nadam se da će moja glazba pronaći put do onih koji cijene originalnost i autentičnost. „

Mimica opisuje svoj proces stvaranja kao emotivno putovanje - od tuge koja se transformira u bijes, do konačnog spoja različitih glazbenih elemenata poput tužne violine na početku, dinamičnog drum'n'bass zvuka te etno prizvuka koji zaokružuje cijelu priču. Vizualni identitet spota savršeno nadopunjuje glazbeni izričaj, prikazujući Mimicu na neobičan način - na selu, u polju, na konju, stvarajući scenarij koji je potpuno drugačiji od njenog prethodnog singla "Koeko".

Mlada glazbenica poručuje svojim slušateljima da od nje mogu očekivati raznolikost i iskrenost.

"Današnji svijet nosi u sebi različite emocije, od tuge do sreće i uzbuđenja. Kroz moju glazbu želim istražiti sve te nijanse i ponuditi nešto novo i izazovno.", ističe.

Mimica provocira svojim glazbenim izričajem i poziva na revoluciju u glazbenom svijetu.