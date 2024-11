Mile Kekin priređuje finale turneje Soundtrack za život u Zagrebu

Na svom najvećem solo nastupu pred zagrebačkom publikom, Mile Kekin, u subotu, 9. studenog 2024. godine odsvirat će best of kompletne dosadašnje karijere – od Hladnog piva do samostalnih izdanja.

Mile Kekin priređuje finale turneje Soundtrack za život u Tvornici kulture. Godinu dana od zagrebačke promocije albuma, velikim će koncertom Mile i bend zaokružiti turneju i druge aktivnosti koje nose zajednički nazivnik Soundtrack za život.

Mile Kekin prošle je godine objavio svoj prvi solo album nakon izlaska iz Hladnog piva. ''Nježno đonom'' sjajno su prihvatile i publika i kritika, a brojni su ga kritičari uvrstili među najbolja izdanja 2023. godine.

Promociju albuma sa svojim fantastičnim pratećim bendom Mile je održao prošlog studenog u krcatom Vintage Industrial Baru. Koncert, koji su kritičari u svojim izvještajima strastveno hvalili, ovjekovječen je u obliku live albuma pod naslovom ''Soundtrack za život – Live at Vintage'', a predstavlja presjek Miline bogate karijere koja ima važno mjesto i u našoj glazbenoj povijesti. Na snimci je zabilježena sirova i organska svirka benda u njegovoj punoj snazi, onakva kakva se može očekivati na njihovim koncertima uživo.

Zajedno s albumom objavljena je i live verzija hit singla ''Reno4'' koji je izašao na njegovom albumu ''Kuća bez krova'' prije šest godina.

Frontmen jednog od najvažnijih hrvatskih bendova svih vremena, čovjek čiji su glas i stihovi formirali i zauvijek ostavili svoj pečat na domaćem punku, u novoj se etapi svoje karijere predstavio u punom sjaju s jakim pratećim bendom. S Kekinom na turneji nastupa peteročlani bend sastavljen od iskusnih glazbenika i poznatih lica naše scene, a čine ga Viktor Slamnig, Andrija Lazo, Darko Krznarić, Mario Petrinjak te Mark Mrakovčić, ujedno i producent iznimno hvaljenog albuma ''Nježno đonom''.

Mile Kekin, čovjek koji je mnogima skrojio soundtrack za život, i njegov peteročlani bend priredit će veliko finale turneje koja će obuhvatiti tridesetak nastupa tijekom godine dana. Uz naglasak na numere s novog i aktualnog albuma te ostale pjesme iz solo karijere, Tvornica će s Milom i bendom ponovno moći pjevati i neke od hitova obožavanog i legendarnog Hladnog piva.

Mile Kekin publici je predstavio videospot za 1 na 1, jednu od naslovnih pjesama biografskog filma “Dražen”. Prateći videospot ispunjen je kadrovima ovog hvaljenog domaćeg filmskog naslova, koji je u prvom vikendu prikazivanja pogledalo više od 20 tisuća gledatelja.

“Pjesmu sam napisao mjesecima nakon zadnje klape, jer mi se tema filma učinila dovoljno univerzalnom da se o tome napiše pjesma koja će vrijediti i van sportskog terena” otkrio je nedavno Mile Kekin o novom autorskom singlu, za koji ovom prilikom predstavlja i prateći videospot, s redateljskim potpisom Ljube Zdjelarevića.