Marina Tomašević predstavlja pjesmu "Ja ne mogu više bez tebe" s kojom će nastupiti na ovogodišnjem CMC festivalu!

Marina Tomašević, po mnogima, jedna od naših najboljih zabavljačica, majstorica fešti, pjevačica s dugogodišnji iskustvom te nadarena slikarica, na sveopće veselje u zadnje vrijeme je sve prisutnija u glazbenom svijetu.

U zadnjih godinu dana Marina Tomašević snimila je i drugu pjesmu „Ja ne mogu više bez tebe“ koju će izvesti na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama.

"Ja ne mogu više bez tebe" je vesela i vrlo dinamična pjesma koja lako ulazi i uho i osvaja već na prve taktove.

"Ova je pjesma, još prije dvadeset godina, bila prvotno namijenjena za duet s Thompsonom. Međutim zbog raznih osobnih obveza s obje strane, pjesma nije nikad snimljena. No, sve dođe kada treba doći, očito onda nije bilo pravo vrijeme za nju. Svi koji su do sada čuli singl oduševljeni su odabirom kompozicije i aranžmana. Osobno se jako veselim i ponovnoj suradnji s izdavačkom kućom Menart s kojom sam i ranije surađivala, pomno i s puno ljubavi i pažnje pripremamo nove pjesme, veselim se mojoj poznatoj autorskoj ekipi na čelu s Markom Tomasovićem i Aleksandrom Valenčićem, a ima ih još…veselim se pjesmama koje jedva čekam snimiti. U zadnje vrijeme imam sve više fanova u mlađoj publici i to me ni malo ne iznenađuje, ali me jako veseli, dugo sam na sceni, jako dobro poznajem našu publiku. Pjesma ne bi trebala imati nikakve granice, u stvari, u mom slučaju sve se nekako preslaguje i ide na svoje mjesto. Osobno, kao i uvijek, nemam nikakva očekivanja, osim da konačno osjetim i vidim medijsku promjenu u pogledu sistema vrijednosti kojeg smo nekada imali. Do tada prepuštam sve iz svojeg srca u srca publike, zbog koje pjesme i postoje", rekla je Marina.