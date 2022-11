Mammoth WVH, sin legendarnog Eddie Van Halena, specijalni gost grupe Alter Bridge

Mammoth WVH, iza kojeg stoji Wolfgang Van Halen, sin legendarnog Eddie Van Halena, nastupit će 26. studenog u zagrebačkom Domu sportova, kao specijalni gosti grupe Alter Bridge.

Za nekoga kome je otac bio jedan od najpoznatijih i po mnogima najboljih gitarista u povijesti glazbe, Wolfgang Van Halen se, čini se, cijeli život spremao za vlastitu glazbenu karijeru. Teksopisac, vokalist i multi-instrumentalist utjecaje crpi iz očevog stvaralaštva, ali je skovao svoj jedinstveni stil rocka.

Upravo se to vidi na prošlogodišnjem debitantskom istoimenom albumu Mammoth WVH-a koji predstavlja moćan glas, prepoznatljiv zvuk i otkriva sve Van Halenove solo kvalitete.

Prvi singl 'Distance', nastao kao posveta ocu, dobio je Grammy nominaciju za najbolju rock pjesmu i završio je na prvom mjestu Billboardove Mainstream Rock ljestvice singlova. Iako se njegov talent mogao već čuti svrajući uz imena kao što su Tremonti, Clint Lowery i, naravno, Van Halen čiji je član bio do njihovog razlaza, s Mammoth WVH on je u potpunosti u fokusu.

Na debiju sam svira sve instrumente, pjeva svaku notu, uz glazbu koja predstavlja vlastitu perspektivu i tehničku preciznost. Utjecajni Loudwire je album uvrstio na popis najboljih rock/metal albuma 2021., a zasjeo je na prvo mjesto Billboardovih ljestvica najboljih američkih nezavisnih, hard rock i rock albuma. Consequence Heavy hvali virtuoznost, Ultimate Classic Rock tehničku disciplinu i tekstove, a Kerrang kaže da je sve savršeno povezano u cjelinu.

Uz Mammoth WVH gosti su i američka hard rock četvorka Halestorm, dobitnici Grammyja za najbolju hard rock / metal izvedbu. U Zagreb stižu u sklopu promocije svog aktualnog albuma 'Back From The Dead' koji je uhvatio njihove najbolje kritike do sada. Veliki Metal Hammer ga je već uvrstio na popis najboljih metal albuma dosad u 2022., a mediji posebno ističu kako je Lzzy Hale vjerojatno najbolji ženski rock vokal današnjice te kako nove pjesme po energiji i strasti dolaze najbliže njihovim nastupima.

Svi se oni pridružuju američkim rock titanima Alter Bridge koji dolaze u sklopu velike europske turneje 'Pawns & Kings', koja prati izlazak istoimenog novog albuma, a nastup u Zagrebu bit će i jedini u regiji.

Alter Bridge predvodi jedan od najboljih vokala svoje generacije, veliki Myles Kennedy, a vraća se sa svojom supergrupom, kojeg uz njega čine još tri člana post grunge banda Creed – legendarni gitarist Mark Tremonti, inače glavni autor benda, basist Brian Marshall i bubnjar Scott Phillips. Nastup u Domu sportova bit će prilika za prvi puta čuti nove pjesme uživo, a kako kaže Kennedy, čeka vas rock’n’roll zbog kojeg se trese tlo pod nogama.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 230 kn. Na dan koncerta, za ulaznicu će trebati izdvojiti 260 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ul. Hrvatske bratske zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.