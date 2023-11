Maligani se nakon više od godinu dana vraćaju na scenu, a imaju i važnu novost za obožavatelje!

Maligani s novim singlom najavljuju svoj album prvijenac, ali i predstavljaju novog pjevača Tonija Špoljarića.

Nakon više od godinu dana grupa Maligani ima novi singl "Zoveš me na čašu vina". Glazbu potpisuje Nikola Bosilj koji je i producent benda, tekst potpisuje Nenad Ninčević, a aranžman Toni Ćosić i Nikola Bosilj.

Video spot je snimljen u Sloveniji, točnije u Lipici, a potpisuju ga Nikola Bosilj i Petar Begović. Toni je već u svojem prvom spotu pokazao koketiranje s kamerom glumivši nesretnog neženju, dok je odbjeglu nevjestu odlično utjelovila Petra Džinić.

"Nova pjesma svojom energijom i atmosferom apsolutno poziva na čašu vina, a ritmom i stilom potvrđuje utabani glazbeni put Maligana. Veselje je zaštitni znak Maligana, a Toni je odličan vokal koji se sjajno uklopio u viziju benda. Nadam se da će publika to podržati kao i do sada, a mi ćemo dati sve od sebe da opravdamo to povjerenje. Pažljivo biramo pjesme za album i vjerujem da ćemo se uz novu pjesmu svi zajedno još dugo veseliti", rekao je Nikola Bosilj.

S novim singlom, šestim po redu, Maligani su predstavili i novog pjevača Tonija Špoljarića. Toni dolazi iz Križa kraj Ivanić Grada, a osim što odlično pjeva i svira nekoliko instrumenata ujedno je i student fizioterapije. Maligani najavljuju rad na albumu prvijencu čiji izlazak spremaju za iduću godinu.

"Veselim se nastupima s Maliganima jer je to za mene jedno novo poglavlje, nešto drugačije od dosadašnjeg. Trenutno definiramo stalnu postavu benda i spremamo se za nastupe koji slijede. Postavili smo si visoke kriterije po pitanju svirke uživo kako bi naša publika dobila najbolje od nas. Osjećam se spreman za sve što me očekuje i nadam se da ću ispuniti očekivanja publike", izjavio je Toni.

"Bio sam oduševljen kada sam nakon audicije dobio poziv da preuzmem ulogu pjevača, naravno prihvatio sam je bez puno razmišljanja. Pjesma mi se svidjela na prvu jer ima tipičan zvuk Maligana i zaista je bio užitak raditi na snimanju pjesme i spota. Iako tekst priča o ostavljanju pred oltarom, glazba je veselog tipa i pršti pozitivnom energijom. Nadam se da ćemo uspjeti tu energiju prenijeti na slušatelje i da će uživati u svakoj sekundi", poručio je Toni.

