Legende britanskog popa Duran Duran dolaze u Hrvatsku, evo gdje nastupaju nakon 7 godina!

Duran Duran, engleske pop legende koje su nakon više od četiri desetljeća desetljeća i dalje na samom vrhu svjetske glazbene scene, vraćaju se u Hrvatsku, 30. srpnja, kada će premijerno nastupiti u pulskoj Areni, među inozemnim glazbenicima tradicionalno atraktivnom prostoru.

Od milja na ovim prostorima nazivani Duranovci odavno su se riješili imidža zgodnih mladića i miljenika žena koji ih je pratio od osamdesetih godina prošlog stoljeća, no obožavani su i danas, nisu izgubili 'staru' publiku, dok ih nova percipira kao 'ono što vrijedi' iz osamdesetih.

Opstali su na sceni svo ovo vrijeme unatoč povremenim samostalnim projektima pojedinih članova, razvijajući svoj glazbeni stil u raznim smjerovima. Na najnovijem izdanju donose mračnije melodije, nove pjesme, obrade i posebne verzije njihovih klasika.

Bend je u Hrvatskoj dosad nastupao dva puta, u Domu sportova i na Šalati, a u dvije tisuće godina starom amfiteatru podsjetit će na bezvremensku kolekciju hitova i predstaviti novi album ''Danse Macabre''.

Uz singl ''Black Moonlight'' i naslovnu ''Danse Macabre'', na albumu su i obrade Billie Eilish, The Rolling Stonesa, Siouxsie and the Banshees, suradnje s Victoriom De Angelis iz Måneskina, Nileom Rogersom i prijašnjim članovima benda. The Independent ga naziva pravom poslasticom, a The Telegraph piše da je riječ o ''jako dobroj zabavi''.

Duran Duran u svojoj karijeri bilježe 16 studijskih albuma i preko 100 milijuna prodanih ploča diljem svijeta te nagrade, poput one za životno djelo, dva Grammyja, BRIT Awards za izvanredan doprinos glazbi, mjesto u Holywood Walk Of Fame, kao i uvrštavanje u Rock & Roll Hall Of Fame

Nakon vrhova UK ljestvica bili su prethodnici britanskog osvajanja američkog tržišta s čak 21 singlom na top 10 popisu Billboardove ljestvice. Njihova “A View To A KIll” jedina je tematska pjesma iz filma o Jamesu Bondu koja je dosegnula prvo mjesto US top ljestvice.

Od prvog albuma ''Duran Duran'' uslijedili su ''Rio'', ''Seven And The Ragged Tiger'', ''Notorious'', ''Big Thing'', ''Thank You'', ''Red Carpet Massacre'', ''Paper Gods'', ostavivši iza sebe niz hitova. Dio njih moći će se čuti i u Puli.

Nastup u pulskoj Areni slijedi nakon izuzetno koncertno aktivnog razdoblja i rasprodanih koncerata u arenama u Velikoj Britaniji, Irskoj, Kanadi i SAD-u, poput onog na Madison Square Gardenu u New Yorku.

The Telegraph im koncerte opisuje kao dekadentne i bombastične, The Times bendu daje kraljevski status, Clash kaže da je ''riječ o prvoklasnoj izvedbi'' dok The Spectator piše da su Duran Duran ''nacionalno blago''.

Prodaja ulaznica počinje u petak 2. veljače, u 10 sati. Early bird cijene za parter stajanje su 87 eura, za tribinu sjedenje 119 eura i travu gore stajanje 68 eura.