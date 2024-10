Kultni metal bend Dream Theater priprema spektakl! U Zagreb dolazi zlatna postava benda

Dream Theater, kultni metal bend, započeo je veliku svjetsku turneju povodom 40. obljetnice rada trosatnim koncertom u londonskoj O2 Areni, a spektakl se sprema i 29. listopada u Areni Zagreb.

Legende progresivnog metala Dream Theater, prošli su vikend u rasprodanoj londonskoj O2 Areni održali prvi u nizu koncerata u sklopu velike svjetske turneje 'An Evening with Dream Theater 2024. – 2025.' na kojoj slave 40 godina rada. Na trosatnom spektakularnom koncertu bend je izveo set listu od čak 18 pjesama podijeljenih u dva čina, a koncert su zatvorili polusatnim bisom.

Obožavatelje su oduševili sa šest pjesmama koje nisu izveli barem deset godina, a neke nisu svirane od sredine 2000-tih. Prepuno gledalište u Londonu imalo je jedinstvenu priliku prvi put uživo čuti i pjesme s upravo najavljenog novog albuma 'Parasomnia' koji izlazi u veljači 2025. godine. Ovaj povijesni koncert ujedno je bio i prvi na kojem se bendu pridružio jedan od osnivača i originalni bubnjar benda Mike Portnoy i to nakon 14 godina izbivanja.

Dream Theater priprema jednako epski metal spektakl i za utorak 29. listopada kada će nastupiti u Areni Zagreb. Turneja koja je započela 20. listopada nastavit će se u Europi sve do 24. studenog, nakon čega bend kreće u Južnu i Sjevernu Ameriku, kako bi se ponovno iduće godine vratio u Europu.

U Zagreb dolazi zlatna postava benda, koju uz Mikea Portonoya čine John Petrucci na gitari, James LaBrie na vokalima, John Myung na basu i Jordan Rudess na klavijaturama. Ova postava upravo je završila i novi album “Parasomnia”, 16. studijski i prvi s Portnoyem nakon “Black Clouds & Silver Linings” iz 2009. godine. “Parasomnia” izlazi na svjetlo dana 7. veljače 2025., izdavač je Inside Out Music/Sony Music. Album je producirao John Petrucci, inženjer je bio James 'Jimmy T' Meslin, a miksao ga je Andy Sneap. Hugh Syme ponovno se vraća kako bi posudio svoju kreativnu viziju naslovnici albuma.

Od uvodne pjesme “In The Arms Of Morpheus” do posljednje “The Shadow Man Incident”, Dream Theater se na novom albumu vraća sa zbirkom pjesama koja prikazuju upravo ono što je bendu priskrbilo vjerne sljedbenike kroz zadnja četiri desetljeća.

U trajanju od 71 minute, “Parasomnia” vodi slušatelja na glazbeno putovanje koje je postalo sinonim za bend od početka njihove karijere. Parasomnija je izraz za ometajuće poremećaje spavanja uključujući mjesečarenje, paralizu sna i noćne strahove. Pjesme poput “A Broken Man”, “Dead Asleep”, “Midnight Messiah” i “Bend The Clock” se grade na temama koje donosi naslov albuma. Prvi singl, “Night Terror” glazbeno je uzbuđenje uhvaćeno u deset minuta slušanja. Glazbeni video za pjesmu – koji je režirao Mike Leonard – sada je dostupan i može se vidjeti ovdje: youtu.be/2IPT60hvGw4.

Osim što su prodali milijune ploča diljem svijeta i skupili više od milijarde streamova, Dream Theater je tiho evoluirao u pionire progresivnog metala tijekom neviđenog putovanja obilježenog jednom nezaboravnom prekretnicom za drugom. Album “Images & Words” koji je pokrenuo njihovu karijeru karijeru krasio je Rolling Stoneovu naslovnicu "100 najvećih metal albuma svih vremena", dok je “Awake” osvojio prvo mjesto liste "Superunknown: 50 legendarnih albuma koji su definirali 1994.".

Obožavatelji su izglasali album “Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory” iz 1999. za “broj jedan progresivnih rock albuma svih vremena" u anketi Rolling Stonea iz 2012., a Classic Rock ga je rangirao kao "15. najveći konceptualni album".

Uzdrmali su ljestvice s tri debija u Top 10 na Billboard 200 ljestvici uz rasprodane koncerte posvuda, od Radio City Music Halla do amfiteatra Red Rocks. Bend je osvojio nagradu Grammy u kategoriji "Najbolja metal izvedba" za "The Alien" iz “A View From The Top of the World” iz 2021.

Sada su se Dream Theater vratili svojim korijenima jer su se vokal James LaBrie, gitarist John Petrucci, bassist John Myung i klavijaturist Jordan Rudess ponovno ujedinili s bubnjarem Mikeom Portnoyem za svoju 40. obljetnicu.

Istovremeno, ovih pet starih prijatelja ulazi u odvažnu novu eru potaknutu glazbom s možda najviše fokusa, jačine i vatre u njihovoj dosadašnjoj karijeri. Dream Theater koriste sjećanja iz prošlosti i obećanja budućnosti kako bi što bolje iskoristili sadašnjost. U konačnici, i sama svjetska turneja predstavlja ono odakle su došli i kamo idu, ne samo kao kolege iz benda, već i kao braća.