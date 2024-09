Spektakularnim partyjem s Marcelom Dettmannom Peti Kupe najavljuje sjajnu sezonu puno noviteta

Njemačka techno ikona autor je i glazbe za posljednji Matrix • Preuređena terasa i klub te novi svjetlosni šou – aduti su nove sezone kluba u Trnjanskoj

U novu sezonu punim gasom! Peti Kupe ovog petka, 6. rujna počinje jesenski ciklus pun glazbenih i inih poslastica. Već samo otvorenje donosi sjajan program u klubu, ali i na terasi.

Marcel Dettmann Foto: PR

Na prvi ovosezonski party stiže moćna postava predvođena njemačkom techno ikonom Marcelom Dettmannom. Odrastao u bivšem DDR-u, rano je razvio strast prema elektronici, uz new wave, post-punk i industrijsku glazbu kao svoje najjače utjecaje. Potpuno povezan s berlinskim institucijama kao što su Berghain i Hard Wax, Dettmann je ostao vjeran svojim korijenima dosljedno inovirajući elektroničku glazbu, a prepoznatljiv zvuk doveo ga je i do skladanja glazbe za posljednji nastavak Matrixa.

Insolate Foto: PR

Dettmann stiže u pratnji dvije dame koje će odlično parirati njegovom moćnom techhno zvuku. Iz Beograda dolazi multikreativna, domaćoj publici već dobro poznata, Stellarcompanion, a iz Osijeka naša najuspješnija DJ-ica u inozemstvu, Insolate.

No to nije sve, jer večeri prethodi program na omiljenoj terasi kluba na kojoj pamtimo odlična druženja, opuštene trenutke i plesnu atmosferu. Uz osvježeni izgled i osvjetljenje, terasa će svakog petka ugostiti Adriatic Coasting by Apple Jam, program koji donosi lepršavu glazbu, ples, opušteno druženje, koktele i ponudu domaćih modnih brendova. U prvom izdanju zabavljat će nas Pepi, prekaljeni DJ i voditelj emisije Adriatic Coasting na Yammat FM-u.

PR Foto: PR

Ugođaju će svojim koktelima doprinijeti ekipa Peaches and Cream bara, kao i Jack sa svojom osvježavajućom ponudom. Za one koji se žele i kreativno odjenuti, u ponudi će biti pamučna i svilena indijska kimona Tirqiz. Sljedećih tjedana svoje će odjevne komade predstaviti i Burek, House of Kiwi i yGia.

PR Foto: PR

Posjetitelje će noviteti dočekati i u samom klubu. Uz osvježen interijer ovih je dana pomlađen i parket kojeg su već zadovoljno isprobali plesači tanga na Che Che Tango Mingleu. No, najveće iznenađenje bit će novi svjetlosni dizajn uz novi i nadograđeni sustav rasvjete.

PR Foto: PR

Ples, dobre vibracije i dobro piće – formula je za zabavu na terasi, ali i za vrhunske partyje vikendom. Pripremaju se brojna zvjezdana gostovanja cijele sezone, no impresivan je već popis gostiju u nastavku rujna – Radio Slave i Hilit Kolet, prvaci vrhunske etikete Rekids, zatim zvijezde najboljih svjetskih klubova Massimiliano Pagliara i Space Dimension Controller te poznati japanski techno DJ Nobu.

PR Foto: PR

Dobra energija i vesela atmosfera uz vrhunske koncerte i partyje elektroničke glazbe ostaju zaštitni znakovi Petog Kupea i u novoj sezoni.

Ulaz na terasu je slobodan, dok su ulaznice za događanja u klubu u prodaji putem Entrio sustava: https://www.entrio.hr/venue/zagreb/peti-kupe