Glazbena senzacija Kosheen vraća se u Zagreb gdje će proslaviti i 25 godine uspješne karijere

U sklopu svjetske turneje, a povodom 25 godina karijere, Kosheen dolazi u Zagreb, gdje će 8.12.2023. nastupiti u zagrebačkom Boogaloou.

Kosheen, kojeg čine troje glazbenika - Markee Substance, Darren Decoder i Sian Evans oformljen je 1999.godine u Bristolu. Svoj prvijenac "Resist“, koji je poharao britanske i europske ljestvice, objavljuju 2001.godine. Album nam je donio istoimeni hit kao i planetarno poznate "Hide U“ i "Catch“.



Do danas su objavili pet studijskih albuma, a svoje live nastupe doveli su do savršenstva. Jedinstvena kombinacija elektronike, trip-hopa i drum'n'bassa, u vokalnoj izvedbi kartizmatične pjevačice koja ujedno piše i tekstove, učinili su Kosheen jednim od ikona svojeg vremena.

"Hide U“, "Catch“, "Resist“, "All In My Head“ , "Hungry“, "Addict“ i druge hitove, slušat ćemo uživo u klubu Boogaloo, u petak, 8.12.

Ulaznice su u prodaji putem Entrio sustava, a cijena u pretprodaji je 28 eura.