Britanski The Cure, ikone alternativne rock glazbe uskoro stižu u Zagreb što će biti njihov prvi samostalni koncert u Hrvatskoj.

Britanski The Cure uskoro stižu u Zagreb. Nedavno su otvorili europsku turneju koncertom u Rigi, glavnom gradu Latvije, a 27. listopada stižu u Arenu Zagreb.

The Cure je oduševio publiku u Rigi sa set listom od čak 25 pjesama i dva izlaska na bis. Među pjesmama koje su obilježile živote mnogih generacija poput ‘Pictures Of You’, ‘Lullaby’, ‘Friday I’m in Love’, ‘Boys Don’t Cry’, ‘Fascination Street’, ‘In Between Days’, The Cure su premijerno odsvirali i dvije nove pjesme s nadolazećeg albuma ‘Songs of a Lost World’. ‘Alone’ i ‘Endsong’ upravo zvuče onako kako je vokal i frontmen benda Robert Smith najavio prije par mjeseci; neumoljivo mračno.

The Cure turneja 2022 bit će prva nakon koncerata održanih 2019., godini u kojoj su slavili 40 godina postojanja, te 30 godina od izlaska kultnog albuma “Disintegration” iz 1989. s kojim su osigurali su titulu jednog od najboljih britanskih bendova u posljednjih 50 godina.

Još jedna uzbudljiva vijest za veliku bazu The Cure fanova koji željno iščekuju njihov nastup uživo je i povratak gitarista i klavijaturista Perryja Bamontea, koji je bio dio benda od 1990. do 2005. Godine. Kao i na ostatku turneje, u Zagrebu će publiku za koncert The Curea zagrijavati bend The Twilight Sad, jedan od omiljenih bendova Roberta Smitha.

The Cure je oformljen 1978. godine u gradu Crawley u Engleskoj, a od prvog koncerta te iste godine The Cure je do sada odsvirao preko 1,500 koncerata, a upravo su živa svirka i direktan kontakt s publikom ono što The Cure radi najbolje. Tako su i prije dvije godine od NME-a proglašeni najboljim festivalskim headlinerima, što samo dokazuje njihovu ljubav prema pozornici.

Ovi indie rock pioniri do sada su objavili 13 studijskih albuma, više od 40 singlova, njihovi albumi su prodani u 30 milijuna kopija širom svijeta, a tu je i niz live albuma, soundtrackova, knjiga… The Cure je teško svrstati u pojedinačan glazbeni žanr, utjecali na formiranje nekolicine njih kao što su goth rock, new wave i post-rock. U 2019. pet članova The Curea svečano su primljeni u Rock & Roll Hall of Fame.

The Cure Foto: Afp

Ove godine bend je izbacio i specijalno deluxe izdanje albuma ‘Wish’ s kojim je proslavio 30 godina tog albuma koji je postao njihov najprodavanije izdanje do sada, dosegnuvši broj 1 u UK i broj 2 u SAD-u, gdje je bio nominiran za nagradu Grammy u kategoriji najboljeg albuma alternativne glazbe. Album je donio tri hit singla, “High”, “Friday I'm In Love” i “A Letter To Elise”. Turneja Wish albuma bila bi najopsežnija turneja The Curea, sa 111 nastupa u 21 zemlji. Novo deluxe izdanje albuma od 45 pjesama uključuje 24 prethodno neobjavljene pjesme i još 4 premijerno izdane na CD-u i digitalno.

Ulaznice za koncert ovih velikana alternativne glazbe mogu se kupiti putem Eventim.hr sistema i na prodajnim mjestima Eventima, a cijene se kreću od 175 do 650 kuna.