Na radost mnogih Halid Bešlić ponovno stiže u Varaždin: "Poseban mi je svaki koncert u ovom kraju. To je neka jaka energija!"

Halid Bešlić najavio koncert u Areni Varaždin, a za "kralja sevdaha" ona je rezervirana 31. ožujka.

Arena Varaždin, sudeći prema najavama, centar je dobre zabave i koncerata velikih glazbenih imena. Nedavno je, tako, objavljeno kako će upravo ova dvorana biti domaćin čak dvije večeri zaredom Zdravku Čoliću na rasprodanim koncertima 8. i 9. ožujka, a upravo je najavljeno i novo ime regionalne scene – 31. ožujka u Arenu Varaždin stiže Halid Bešlić.



Ovog popularnog sevdah pjevača i grad Varaždin spaja neraskidiva veza, a tome u prilog ide i činjenica da će Halid svoj koncert ponovno održati u Areni Varaždin nakon samo dvije godine, koliko je prošlo od posljednjeg nastupa, kada je objasnio posebnu povezanost s ovim krajem:



"Ne samo Varaždin, nego i Čakovec i cijelo to područje voli moju glazbu, moje pjesme i koncerte. Poseban mi je svaki koncert u ovom kraju. To je neka jaka energija, jaki spoj. Čak imam i neke pjesme koje ne pjevam nigdje osim u tim krajevima", istaknuo je Halid prilikom zadnjeg posjeta Varaždinu.



No, osim pjesama koje Halid ''čuva'' samo za ove krajeve, nesumnjivo će se na repertoaru pronaći i najveći hitovi, poput "Prvi poljubac", "Taman je", "Miljacka", "I zanesen tom ljepotom", "Eh kad bi ti", "Dvadesete", "Požuri", "Malo je malo dana", "Zlate strune" i mnogi drugi…



Ulaznice za ovu večer najvećih i najljepših regionalnih sevdah hitova dostupne su putem sustava Eventim.