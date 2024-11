Grašo rasprodao prvi koncert u Lisinskom u samo tri dana, sada već možete kupiti ulaznice i za drugi

Petar Grašo rasprodao je koncert u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski u samo tri dana, stoga su u prodaju puštene ulaznice i za drugi koncert.

Ulaznice za koncert miljenika publike Petra Graše, kojim planira obilježiti 30 godina karijere, planule su u samo tri dana, stoga je u prodaju pušten i drugi koncert koji će se u dvorani Vatroslav Lisinski održati 13. svibnja 2025.

Slavljenička turneja jednog od najuspješnijih glazbenika i autora u regiji naziva "Volim i postojim" donosi jedinstveno glazbeno putovanje kroz tri desetljeća Grašine karijere i pruža priliku publici da zajedno s njim proživi najljepše glazbene trenutke uz bezvremenske hitove poput "Moje zlato", "Utorak", "Ako te pitaju", "Ko nam brani", "Volim i postojim", ali i novi singl "Šta bi ja bez tebe" koji je već zauzeo sami vrh top ljestvica.

Povodom otvaranja još jednog termina koncerta u Lisinskom, Grašo se osvrnuo na priliku da dva puta proslavi ovu važnu obljetnicu sa svojom publikom.

"Ne postoji bolji vjetar u leđa od ovakve vijesti. To što je prvi zagrebački koncert koji će biti u svibnju dogodine rasprodan u tri dana daje mi najjači poticaj da ljudima koji dođu pružim najviše od sebe. Nakon odsviranih koncerata u arenama, ovu turneju zamislio sam kao 'velike koncerte u manjim salama'. To znači da želim intimniju interakciju s publikom, ali uz vrhunsku produkciju i glazbenike. Iza mene je 30 godina glazbe i radosti. Počeo sam kao mladić u grupi Magazin, surađivao s Oliverom, Doris, Arsenom i mnogim velikim izvođačima. Imam potrebu sve to ispreplesti u dvosatnu čaroliju glazbe i ljubavi, i siguran sam da smo dvorana Vatroslav Lisinski i ja idealna kombinacija", izjavio je Grašo, prisjećajući se emotivno svojih početaka.

Koncerti u svibnju bit će prilika publici za uživanje u Grašinim izvedbama koje su obilježile generacije.

