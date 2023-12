Probijajući bubnjevi, nezaboravni vokali i dovitljivi humor: Glam metal legende Steel Panther sviraju u Zagrebu

Steel Panther, glam metal legende iz Los Angelesa, vraćaju se u Zagreb u sklopu svjetske turneje, i to u Tvornicu kulture u srijedu, 10. srpnja 2024. godine.

"On The Prowl" turneja prati istoimeni album objavljen početkom ove godine. Zarazni riffovi, probijajući bubnjevi i nezaboravni vokali uz dosjetljivi humor donijeli su bendu globalnu prepoznatljvost. Album “On The Prowl” to potvrđuje sa singlovima poput “On Your Instagram”, “Magical Vagina” i “One Pump Chump” koje su spremne za odjekivanje na koncertima.

Kalifornijski band najpoznatiji je po svom humoru i tekstovima, kao i nastupu koji potencira tipični glam metal. Steel Panther su popularnost stekli početkom 2000-ih svirajući u klubovima Sunset Stripa, od kuda su se popeli na globalne rock’n’roll pozornicu i zauzeli pozicije na lineupima festivala.

Obučeni su u tajice i kožne jakne, s ogromnim perikama, a uz prikaz macho kulture, njihov komični pristup temama seksa, droge i rock’n’rolla brzo je dobio horde fanova i probio ih u mainstream. Česti gosti na stageu su im bile hollywoodske zvijezde, a i sami su se pojavljivali u reklamama i TV emisijama.