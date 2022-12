Talijanski fenomen Eros Ramazzotti nakon gotovo dva desetljeća nastupat će u pulskoj Areni

Jedna od najvećih glazbenih zvijezda današnjice, neponovljivi Eros Ramazzotti, nakon gotovo 20 godina vraća se u veličanstvenu pulsku Arenu.

Nakon što je u listopadu 2022. krenuo u osvajanje svijeta, Eros Ramazzotti, glasnogovornik jedne gotovo iščezle generacije, nastavlja svoj nezaustavljivi niz i tijekom ljeta 2023. kroz više od sedamdeset već najavljenih datuma.

Uzbudljiva Erosova avantura "Battito Infinito World Tour" nastavlja se tako u organizaciji Star produkcije i Adria Summer Festivala 14. kolovoza 2023. u pulskoj Areni.

U koncertu dužem od dva sata, kojim će slaviti beskonačne otkucaje glazbe koja će odjekivati spomenikom kulture te večeri, Eros će raspjevati svoju publiku s više od 25 pjesama koje prate njegovu 35-godišnju karijeru.

Vjerojatno ne postoji onaj tko nije čuo "Se bastasse una canzone" i "Piu bella cosa", pjesme koje su obilježile ovog glazbenika i otvorile mu put svjetskoj karijeri. Nakon nastupa na Sanremu 1984. godine s pjesmom "Terra promesa" Eros Ramazzotti postaje planetarno popularan i do današnjih dana ne silazi s vrhova svjetskih top-ljestvica.

"Iznimna nam je čast što će Eros Ramazzotti ovo ljeto nastupiti u Puli. Njegovi koncerti neopisiv su doživljaj i drago nam je da će domaća publika, ali i posjetitelji u Puli imati priliku uživati u zaista sjajnom koncertu", rekao je direktor Star produkcije, Alen Ključe.

Iza Erosa je velik broj suradnji s glazbenim velikanima poput Luciana Pavarottija, Andree Bocellija, Carlosa Santane, Tine Turner, Cher, pa tako niže hit za hitom "Parla con me", "Un emozione per sempre", "Can't Stop Thinking of You", "Fuoco nel fuoco", "Piu' bella cosa", "Adesso tu", "Se bastasse una canzone" i postaje jedan od najslušanijih i najcjenjenijih svjetskih kantautora.

U više od 35 godina karijere Eros Ramazzotti prodao je 70 milijuna albuma, njegova glazba do danas je preslušana više od milijardu puta na globalnim glazbenim servisima, na kojima se može poslušati i najnovija pjesma "Gli ultimi romantici".

Glazbeni spektakl ovog velikana koncert je koji se ne smije propustiti, a ulaznice po cijeni već od 390,00 kn možete kupiti od utorka, 13. prosinca 2022., od 14:00 sati u sustavu Eventim i na svim prodajnim mjestima Eventima.

