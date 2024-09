Dražen Zečić uskoro će održati svoj najveći koncert u karijeri, javio se uoči gotovo rasprodane Arene: "To nije samo običan koncert!''

U zagrebačkoj će Areni Dražen Zečić održati najveći koncert, 26. listopada izvest će najpoznatije hitove koje publika obožava.

Dražen Zečić, kralj domaće zabavne glazbe, gostovao je u Special Happy Showu na Happy FM-u uoči svog najvećeg koncerta u karijeri, koji će se održati 26. listopada u zagrebačkoj Areni.

Tijekom emotivnog razgovora, voditelju Alenu Bičeviću otkrio je što publika može očekivati, ali i prisjetio se posebnih trenutaka iz uspješne karijere koja traje već 35 godina.

"Publika mi je oduvijek davala posebnu energiju, a ovaj koncert u Areni za mene je vrhunac karijere. To nije samo običan koncert; za mnoge će to biti večer zabave, a meni uspomena za cijeli život. Zečić se zahvalio publici na neizmjernoj podršci, jer je zagrebačka Arena već gotovo rasprodana. Već sada je prodano više karata nego što sam mogao ikada zamisliti. To mi daje dodatnu motivaciju i čini me neizmjerno sretnim", rekao je Zečić.

Otkrio je da će mu se na pozornici pridružiti Anđela Kolar, s kojom će izvesti omiljeni duet "Ima li nade za nas", pjesmu koja je davno osvojila srca publike.

"Nije tajna da će Anđela biti uz mene te večeri. Ona ne dolazi zbog karijere; sada pjeva duhovne pjesme i uživa u tome. Dolazi jednostavno da bi pomogla meni i da ja budem sretan zbog toga", priznao je.

Iako repertoar formira prema željama publike i prilikom nastupa, sigurno će se na njemu naći najveći hitovi poput "Boem u duši", "Nitko nema dva života", "Govore mi mnogi ljudi", "Pokidat ću lance sve", i "Stani srce".

"Svaka pjesma nosi svoju priču i obilježje jednog vremena. No, zahvaljujući tisućama nastupa, dobro znam koje pjesme posebno diraju srce publike i koje se pjevaju u glas. Mogu reći da će svi koji dođu sigurno biti zadovoljni. Dat ćemo sve od sebe, kako se sportski kaže – ostavit ćemo srce na terenu", poručio je emotivno Zečić.

Istaknuo je kako će svaki trenutak na pozornici biti posvećen onima koji su ga godinama pratili i borili i kada je bilo teško.

Koncertom 26. listopada u zagrebačkoj Areni, Dražen Zečić proslavit će 35 godina uspješne karijere. Bit će to zasigurno večer ispunjena emocijama, ljubavlju i glazbom.

