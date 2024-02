Dino Petrić snimio je novu pjesmu kojom je otvorio novo poglavlje u karijeri: "Čekala je trenutak da je ispjevam nekome"

Svojim iznimnim talentom osvojio je najprije slovensku publiku, a sada se novim singlom "Mjesto za nju (Eden)" predstavlja i široj publici.

Riječ je o Dini Petriću koji u suradnji s Hit Recordsom, izdaje svoju novu baladu autorski potpisujući glazbu i tekst, dok je aranžman i produkciju uredio Miro Buljan.

Možemo slobodno reći da je to jedna od onih pjesama neuhvatljiva vremenu i prostoru, i gotovo nastaje u trenu, što je potvrdio i sam njezin autor Dino.

"Moja najnovija pjesma 'Mjesto za nju (Eden)', nastala je prije samo nekoliko mjeseci i to oko dva sata iza ponoći. Uzeo sam komad papira, olovku, gitaru i krenuo pisati istovremeno i glazbu i tekst. Jednostavno je izletjela iz mene, tekla je kao da je već postojala negdje u meni i čekala trenutak da je ispjevam nekome. Upravo zato mi je i posebno draga, jer je pisana za posebnu osobu. Mišljenja sam da to i jest bit stvaralaštva, pronaći u nekome ili nečemu istinsku inspiraciju i to pretočiti u stvarnost. Iako 'Mjesto za nju (Eden)' prožima pozitivna energija i na tome joj je fokus, ipak sam u njoj dao mali osvrt i na ono manje pozitivno kao što jedan stih iz nje kaže ''Ne znan di ide ovaj svit, ništa nije sveto''. Miro Buljan uradio je sjajan aranžman za ovu pjesmu, na koji sam jako ponosan jer joj je udahnuo atmosferu točno kakvu sam zamišljao", ispričao je.

Iako je glazba uvučena u svaku poru njegova života od kad zna za sebe, ipak zadnje desetljeće obilježilo je ozbiljno posvećivanje upravo njoj, čiji se rezultat ogleda u "Mjesto za nju (Eden)" kao i goruća želja za novim projektima, no i više od toga,

"Iza sebe imam desetak godina aktivnog rada i mnogobrojne koncerte koji su me učinili zahvalnijim za sve ljude koje imam pored sebe i podržavaju me na mom glazbenom putu, no i oni koji mi znaju dati konstruktivnu kritiku onda kada to treba. Zapravo, poruka koja leži u ovome svemu je ta da težimo pronaći unutarnji mir, a njega čine upravo ljudi kojima smo okruženi. Jedan od takvih ljudi zasigurno je Miroslav Rus. U samim mojim početcima izrekao mi je riječi 'proživi svoj život i naći ćeš sebe, a kad nađeš sebe naći ćeš inspiraciju, životno iskustvo i put kojim koračaš', i baš tako se dogodilo. Vratio sam se u svoje djetinjstvo, tamo odakle dolazim i pronašao svoju istinu, onu koja me potaknulo da napišem pjesme koje me povezuju s dragim ljudima i svemu onome što me ispunjava. Jedna od tih je upravo 'Mjesto za nju (Eden), posvećenu ženi koja je sa mnom prošla uspone i podove kao i vrijeme u kojem živimo", poručio je Dino.

Muzej 80-ih u Zagrebu, gotovo savršeno se uklopio u ovu glazbenu priču, slikovno opisujući emociju životnih situacija udvoje. Sve je snimljeno na lokaciji koju je predložio iskusni Dario Lepoglavec, ujedno zaslužan i za snimljene kadrove, što je čini se bilo pravi pogodak, a svoje oduševljenje Dino nije nimalo skrivao.

"Drago mi je da je Dario predložio baš ovu lokaciju za snimanje ovog spota, iako me svi zezaju da sam stara duša. No stvarno volim tu neku toplinu i dušu prostora prošlog vremena koja se, nažalost, gubi u današnje vrijeme. Ono što me dodatno obradovalo su rekviziti iz osamdesetih, kojih se sjećam još iz djetinjstva, jer smo neke od njih sačuvali i držali i u našem domu", otkrio je.