Uoči CMC festivala, Dino Petrić predstavio je spot za novi ljetni hit: "Ova pjesma opisuje moj život..."

Dino Petrić izbacio je novu pjesmu "Otvoreno more", a ovog vikenda po prvi puta uživo će je i otpjevati na pozornici CMC festivala u Vodicama.

Čari odricanja, iskušenja i iznenađenja baš kao i ljepotu života, Dino Petrić opjevao je u pjesmi "Otvoreno more" s kojom već naveliko osvaja radijski eter i publiku, a ovog vikenda po prvi puta uživo će je i otpjevati na pozornici CMC festivala u Vodicama!

Kako smo ranije i spomenuli glavni krivci za ovu pjesmu su svima već odavno poznati, Jure Brkljača koji potpisuje glazbu, a zajedno sa mladim i uspješnim producentom Mihaelom Blumom, dok je Aleksandar Čubrilo autor teksta.

Ovakva suradnja rezultirala je pjesmom, koja je na prvu osvojila radijski eter, urednike i srca publike, a vjerujemo kako će biti i sa istoimenim video spotom, koji je upravo danas premijerno i emitiran.

Vrijedna ekipa na čelu sa Marinom Brkljačom (brat Jure Brkljače), odabrala je za lokaciju, prekrasan Sukošan, koji se definitivno pokazao kao odličan izbor.

"Vrijeme nam nije išlo na ruku u periodu od tri slobodna tjedna koja smo svi imali za snimanje spota, bila je kiša, a nama je trebalo svakako sunce da dobijemo tu vedrinu, kao što je i pjesma. Nismo htjeli snimati u zatvorenom prostoru, jer sve ovo zahtjevalo je sunce i more. Na kraju smo ipak uspjeli snimiti priču koja kaže kao stih iz pjesme 'Što teže je, meni slađe je'. Iako je sve snimljeno u dva sata, zbog vremena i kiše koja nas je iznenadila, ja sam zadovoljan spotom i onime što imamo prilike na kraju i pogledati. Pozitive i vedrine nije nedostajalo, što je na kraju i najbitnije", rekao je.

Nakon pjesme "Mjesto za nju" (Eden), ova pjesma idealno se uklopila u ove ljetne i tople dane, pa vjerujemo kako će se uz nju stvoriti puno novih i lijepih uspomena za pamćenje.

"Nekako svaku pismu povezujem sa životom i ova pisma opisuje baš to. Nama izvođačima godi pažnja žena, to je neosporno, ali cijeli taj noćni život nosi za sobom razna iskušenja sa kojima se treba nositi. Iskreno rečeno, pažnja žena zna ići do granica gdje kažeš 'A što sad??' Ali, uvijek se na kraju složi na obostrano zadovoljstvo pošto su 80% naše publike žene koje vole kako pjevamo, kako dišemo na bini, kakvu energiju prenosimo na njih i kakvim dojmom odlaze i ponovno se vraćaju na naše koncerte. Sretni smo zbog toga jer žene pokreću svijet i kao što pjesma 'Otvoreno more' govori: Što teže je meni slađe je'", ispričao je Dino o samoj pjesmi.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tajči nije mogla sakriti koliko je ponosna na svog sina: "Znam da se njegov tata smiješi s neba..."

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Goran Višnjić pred kamerama Nove TV najavio veliki povratak na hrvatsku scenu: "To kao da me pitate je li mi draže...''