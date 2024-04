Devendra Banhart s novim albumom stiže u Šibenik: U srpnju ga slušamo na Mihovilu!

Devendra Banhart, američko-venezuelanski kantautor dolazi na Tvrđavu sv. Mihovila 28. srpnja! Glazbenik koji je zbog kombiniranja folka, indija te latinskih utjecaja dobio nadimak otac freak folka, u Šibeniku će predstaviti svoj jedanaesti studijski album „Flying Wig“. Za nastup Devendre publiku će zagrijati njemački trio The Zenmenn!

Barnhart je rođen u Texasu, odrastao u Venezueli, a s 14. godina preselio se u Los Angeles. S glazbom je počeo eksperimentirati tijekom studija na Art Institutu u San Franciscu. Nakon napuštanja studija, ljeto 2000. proveo je u Parizu gdje je, između ostalog, bio i predizvođač grupi Sonic Youth. Po povratku u SAD otkrio ga je Michael Gira i za njegovu je diskografsku kuću objavio prvijenac “Oh Me Oh My“.

Kako je interes glazbene industrije sve više rastao, najprije je potpisao za XL Recordings, a potom i za još veći Warner. Uslijedila su četiri albuma na kojima umjetničku vrijednost prati i značajan komercijalni uspjeh, a zahvaljujući vezi s glumicom Natalie Portman, Devendra postaje metom paparazza i vrućom temom trač magazina širom svijeta. Prekidom veze s Natalie ponovno se nalazi u fokusu u prvom redu glazbenih medija. Dosad je surađivao s imenima kao što su Antony and the Johnsons, Beck, Vashti Bunyan, Os Mutantes, Swans, Vetiver, Gilberto Gil, Caetano Veloso i David Byrne…

Paralelno s glazbom Devendra je sve ove godine njegovao i svoju strast prema slikarstvu. Tako je između ostalih svoje crteže izlagao na “the Art Basel Contemporary Art Fair” u Miamiju, u “the San Francisco Museum of Modern Art”, u “the Palais des Beaux-Arts” u Bruxellesu te u “Los Angeles’ Museum of Contemporary Art”. Poznato je da je naslikao omote većine svojih diskografskih izdanja, a 2010. za omot albuma “What Will We Be” bio je nominaran i za nagradu Grammy.

THE ZENMENN

Bend koji je zadužen za warm-up, berlinski The Zenmenn, poznat je po kombiniranju kompleksnih indie pop melodija koje su istovremene zarazne i strastvene. Njihov eksperimentalni stil koji integrira elemente elektroničke glazbe stvara zvuk koji je istovremeno suvremen i klasičan te očarava slušatelje diljem svijeta. The Zenmenn se pritom kao izvođač stalno razvija i pomiče granice popa i indie popa.

ULAZNICE

Prvi set ulaznica dostupan je od četvrtka, 18. travnja u 12 sati po cijeni od 35 €, a nakon toga cijena će iznositi 40€.

Ulaznice će prva 24 sata biti dostupne isključivo korisnicima Mastercard kartica u sustavu Eventim, a svi ostali do njih mogu od petka, 19. travnja u sustavu Eventima i na blagajni Kuće umjetnosti Arsen u Šibeniku.