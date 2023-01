Dalmatino objavio live verziju bezvremenskog hita "Dvi sestre blizanke" i pojasnio njegovu stvarno poruku

Svevremenski hit Dalmatina publika je u splitskoj dvorani Gripe u travnju prošle godine u potpunosti preuzela i otpjevala gromoglasno u jednom dahu, a Ivo Jagnjić, autor "Dvi sestre blizanke" te član grupe Dalmatino, poručio je što stoji iza značenja dobro znane uspješnice.

Dalmatino nastavlja niz veličanstvenih live singlova, čije su izvedbe u audio i video varijanti zabilježene na njihovom prvom live CD+DVD izdanju "Live 2022" s jednog od najvažnijih nastupa njihove karijere, onim u splitskoj koncertnoj dvorani Gripe u travnju prošle godine.

Za treći live singl splitskog sastava Dalmatino odabran je njihov svevremenski hit "Dvi sestre blizanke", čiji je tekst publika s juga u potpunosti preuzela i otpjevala gromoglasno u jednom dahu.

"Ništa politika, ništa korona, ništa negativno samo ljubav", izjava je koju Dalmatino redovito poručuju publici na svojim koncertima, a sve to potvrdili su i live verzijom hita "Dvi sestre blizanke" kojeg krasi inspirativan tekst za koji će se mnogi pitati o čemu zapravo govori.

Njegovu poruku pobliže je pojasnio Ivo Jagnjić, autor spomenute pjesme te član grupe Dalmatino, koji se u trenutku kada nastupa inspiracija povlači u svoju osamu na vikendici gdje svu svoju pažnju usmjeruje ka pisanju pjesama.

"Kad jedan slikar, impresionist, napravi sliku u svom stilu, onda ona na nas ostavlja određeni dojam, a tako je i s tekstom ove pjesme. Dvije sestre blizanke predstavljaju dvije zvijezde, koje simboliziraju sreću, i dvoje mladih, koji se vole i žive u sretnoj ljubavi. Je li on Dalmatinac, koji ljubi Slavonku? Ili su to dvije sestre blizanke, Slavonija i Dalmacija, rođene od iste majke, a to je Hrvatska? Na vama je da odaberete", pojašnjava Ivo kojeg su i samog nekolicina dobrih prijatelja pitali za značenje teksta "Dvi sestre blizanke".

"Kad govorimo o literalnom dijelu priče, postoji termin koji se zove pjesnička sloboda. Učeći materinji jezik, svi smo se s njime susreli. Želim da je svatko doživi na svoj način. Osnovna poveznica je ljubav, bilo to između dvoje mladih, ili ljubav prema domovini, ili kako god hoćete. Ja tu pjesmu ovako vidim…", zaključuje Ivo, autor koji itekako njeguje umijeće pisanja skladnih i lijepih stihova koji su se zavukli u pamćenje svim generacijama njihove vjerne publike.



Bend je već kroz velike podvige tijekom 2022. godine, poput rasprodana tri koncerta u koncertnoj dvorani Lisinski te rasprodanog nastupa u Areni Zagreb, iskazao svoju sreću i ponos te kroz spomenute događaje okrunio svoju uspješnu 20-godišnju glazbenu karijeru. Od najaktualnijih uspjeha vrijedi istaknuti i ulazak Dalmatina na hrvatsku ljestvicu Billboard "Croatia Songs", odnosno tjednu top listu najslušanijih pjesama u Hrvatskoj na kojoj su se smjestili početkom siječnja 2023. godine, ali i činjenicu da se njihovo prvo koncertno audio i video izdanje "Live 2022", objavljeno na CD-u i DVD-u, našlo i na listi najprodavanijih albuma u Hrvatskoj dva tjedna zaredom.

