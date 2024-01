Disco punk genijalci !!! (CHK CHK CHK) stižu u Šibenik, evo tko će još nastupiti na SHIP 2024.!

SHIP 2024. održat će se od 12. do 15. rujna, a otvori će ga bend !!! (CHK CHK CHK).

Kakav dan za SHIP crew!

Disco punk genijalci, bend !!! (CHK CHK CHK) stat će na stage Tvrđave sv. Mihovila 12. rujna ove godine i zavajbat drugi po redu SHIP!

Imamo još toga - krenule su prijave za bendove, blind ulaznice su rasprodane i upravo su early bird ulaznice krenule u prodaju! Ali, ajmo redom:

1. !!! (CHK CHK CHK) OTVARAJU SHIP 2024.!

Američki disco punk genijalci iz Sacramenta, s imenom inspiriranim filmom "Bogovi su pali na tjeme" i poznati po prvoklasnim nastupima koji pršte od energije, headlineri su ovogodišnjeg SHIP-a! Frontmen Nic Offer kaže da su uvijek težili nečem neobičnom i čudnom. A njihov deveti album po redu, Let it Be Blue donosi i prenosi upravo to - transformaciju u neka nova neobična područja. Svaka od 11 pjesama jedan je samostalni, komplicirani svijet za sebe i taj svijet stiže u grad domaćin SHIP-a, Šibenik. !!! (CHK CHK CHK) su česti i poželjni gosti poznatih svjetskih festivala, a sad će na mapu svojih nezaboravnih nastupa upisati i SHIP 2024.

2. APPLY TO PLAY - ZAPOČELE PRIJAVE!

Danas su otvorene prijave za domaće i strane izvođače koji žele zasvirati pred predstavnicima europske, ali i svjetske scene. Prošle je godine publika SHIP-a brojala preko 3.000 ljudi, od kojih je bilo više od 300 glazbenih profesionalaca i više od 40 bendova. Tko će biti među onima koji će ove godine imati priliku zasvirati na najjačim pozornicama festivalske scene - na Tvrđavi sv. Mihovila, u Kući umjetnosti Arsen, u klubu Azimut ili u Tunelu - saznat će se u travnju nakon detaljne obrade svih prijavljenih. Prijave su otvorene do 11. ožujka 2024.

3. BLIND TICKETS SU RASPRODANE, ALI - OD DANAS U PRODAJI EARLY BIRD ULAZNICE!

SHIP festival svojim je prvim izdanjem dobio povjerenje čini se, jer su blind ulaznice planule. A od danas, nakon !!! (CHK CHK CHK) otkrivenja, organizatori su pustili u prodaju early bird ulaznice.

SHIP 2024. održat će se od 12. do 15. rujna, a jedina garancija da ga nećete propustiti je kupnja ulaznice već sad!

SHIP 2024. osim što ide na novi level experiencea, ide i na novi vizualni level. Glazba je komunikacija koja se prenosi raznobojnim frekvencijama gađajući centar u mozgu gdje se te vibracije transformiraju u znakove i poruke koje putuju do naših emocija. SHIP je festival gdje se njeguju sve vrste komunikacija o glazbi, a ovogodišnji vizual komunicira kroz pomorsku signalizaciju kao baza na kojoj plešu SHI(P)benske face. Autori su Karlo Kazinoti i Mišo Komenda.