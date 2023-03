Bruce Dickinson dolazi u Zagreb, ovaj put s Deep Purple repertoarom

Članovi Iron Maidena, Whitesnakea, Jethro Tulla i Jon Lord banda pripremaju audio-vizualni spektakl u zagrebačkoj Ciboni.

U Košarkaškom centru Dražen Petrović, 24. ožujka ove godine, uz Jon Lordov Concerto For Group & Orchestra i najveće hitove Deep Purplea, zagrebačka publika moći će uživati i u pjesmama Brucea Dickinsona koje će se na aktualnoj turneji po prvi put izvoditi u potpunom orkestralnom aranžmanu u izvedbi Zagrebačke filharmonije i banda sastavljenog od vrhunskih svjetskih glazbenika.

Teers Of The Dragon i Jerusalem hitovi su Brucea Dickinsona, frontmana heavy metal grupe Iron Maiden, za koje je orkestralne aranžman napisao Richard Whilds, britanski skladatelj i dirigent koji je zaslužan i za aranžman Smoke On The Water verzije koja se također izvodi na ovoj turneji. Dirigent projekta, Paul Mann (Deep Purple, London Symphony Orchestra) aranžirao je skladbe When A Blind Man Cries, Hush i Perfect Strangers (Lord, Mann), a aranžmane ostalih Deep Purpleovih hitova, sva tri stavka Concerto For Group & Orchestra i dijelova Sarabande (drugog Lordovog solo albuma) koji se izvode ovom prigodom, potpisuje Jon Lord, klavijaturist i jedan od osnivača legendarne hard rock grupe.

Bruce Dickinson - 2 Foto: AFP

Bruce Dickinson i Paul Mann bili su bliski prijatelji i suradnici pokojnog skladatelja i klavijaturista Deep Purplea. Upravo su oni inicirali da se izvođenjem ovog jedinstvenog klasičnog djela, koje je krajem 60-ih među prvima uspješno spojilo klasiku i rock, oda počast jednom od najvećih glazbenih inovatora prošlog stoljeća, sedam godina nakon njegove smrti, na 50. godišnjicu premijerne londonske izvedbe. Nakon dva senzacionalna koncerta 2019. u Quebecu i 2021. u Györu, 15. ožujka iz Bukurešta će krenuti na europsku i južno-američku turneju u pratnji cijenjenih filharmonijskih orkestara te all stars banda sastavljenog od članova Jon Lordovog banda i članova čuvenih rock sastava Jethro Tull i Whitesnake.

Zagrebačka publika će tako uz Brucea Dickinsona, pjevača Iron Maidena s kojima je prodao više od 100 milijuna primjeraka albuma i Paula Manna, koji je uz Deep Purple i Londonski simfonijski orkestar dirigirao filharmonijama diljem svijeta, na pozornici zagrebačke Cibone vidjeti i čuti 74 člana dobro poznate i cijenjene Zagrebačke filharmonije uz još četiri sjajna glazbenika svjetskog kalibra.

Klavijature će svirati John O’Hara multi-instrumentalist i skladatelj odrastao u Sjevernom Velsu koji je posljednjih 20 godina član čuvene britanske progressive-rock grupe Jethro Tull poznate po fuziji hard rocka, klasične i engleske etno glazbe. Prije karijere u Jethro Tullu bio je skladatelj i glazbeni direktor jednog od najpoznatijih kazališta na svijetu, Bristol Old Vic. 2004. je za Velšku nacionalnu operu skladao dječju operu koja je zabilježila veliki uspjeh. Predaje na sveučilištima u Bathu i Bristolu te je gostujući mentor na Kraljevskom velškom koledžu za glazbu i dramu.

Na bas gitari je Tanya O’Callaghan, aktualni član legendarne grupe Whitesnake i etablirana irska glazbenica s impresivnom dosadašnjom karijerom tijekom koje je surađivala s nizom poznatih glazbenika kao što su: Maynard James Keenan (Tool), Dee Snider (Twisted Sister), Steven Adler (Guns N' Roses), Nuno Bettencourt (Extreme), The Riverdance, The Voice, Orianthi, Michael Angelo Batio, Kevin Godley, Sharon Corr (The Corrs), David Grey i drugima.

Gitaru svira Kaitner Z Doka, gitarski virtuoz, glazbeni skladatelj i producent, porijeklom iz Dubrovnika. U posljednjih 20-ak godina karijeru gradi van Hrvatske svirajući i surađujući s najpoznatijim imenima svjetske rock/fusion/jazz i klasične glazbene scene kao što su: Sir Paul McCartney (The Beatles), članovi Deep Purplea: Ian Paice, Jon Lord, Roger Glover, Ian Gillan, Don Airey i Steve Morse, zatim Guy Partt (Pink Floyd), Neil Murrey (Whitesnake), Mike Stern (Billy Cobham, Miles Davis) i mnogim drugima. Bio je član posljednje postave Jon Lordovog banda i imao je priliku više puta izvoditi Concerto s njegovim skladateljem.

Bruce Dickinson - 3 Foto: AFP

Za bubnjevima je Bernhard Welz, cijenjeni austrijski bubnjar, skladatelj i producent, također član posljednje postave Jon Lordovog banda. Poznat je po suradnji s jednim od najvećih rock bubnjara svih vremena, Ianom Paiceom, njegovim osobnim uzorom i mentorom u čijem bandu, s Dokom na gitari, svira bubnjeve, što dovoljno govori o kakvom je glazbeniku riječ. U svojoj bogatoj karijeri također je surađivao sa: Sir Paul McCartney (The Beatles), Roger Glover, Don Airey, Steve Morse (Deep Purple), Guy Pratt (Pink Floyd), Neil Murrey (Whitesnake), Mike Stern (Billy Cobham, Miles Davis) i mnogim drugim poznatim glazbenicima.

Koncert organizira tvrtka Music Time predvođena producentom Tomislavom Kašljevićem, a ulaznice su dostupne u sustavu Eventim. Službeni partner zagrebačkog koncerta je najstarija hrvatska craft pivovara, Pivovara Medvedgrad.

Osim u Zagrebu, u okviru europske turneje i također u organizaciji Music Timea, koncert će biti održan i 22. ožujka u Sarajevu u Dvorani Mirza Delibašić i 25. ožujka u Cankarjevom domu u Ljubljani.