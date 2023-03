Britanska rock institucija The Cult ponovo u Zagrebu

The Cult Foto: The Cult/PR

Britanska rock institucija The Cult vraća se u Zagreb, na stadion Šalata u petak 30. lipnja 2023.

Točno šest godina nakon nastupa na krcatoj Šalati, legendarni bend dolazi na omiljeni gradski prostor na otvorenom i dalje predvođen osnivačima i glavnim autorskim polugama Ianom Astburyjem i Billyjem Duffyjem. The Cult u Zagreb dolaze u sklopu velike turneje koja ih na krilima novog abuma “Under The Midnight Sun” vodi po Europi i UK.

Aktualni jedanaesti album potvrđuje da su The Cult kultno ime rocka, a mediji se slažu u tome. Metal Planet Music novi album koji opisuje svijet oko nas naziva trijumfalnim dok Ghost Cult Mag kaže da njime bend potvrđuje da je vrhunski. Ultimate Classic Rock hvali osam pjesama i vječni fenomen Duffyjevih gitara i Astburyjevog baritona, Louder Sound kaže da se Cult vraća najboljoj verziji sebe, a Pop Matters da “Under The Midnight Sun” spada u ključne albume benda.

Kao jedan od najvećih hard rock bendova svih vremena The Cult su gradili povijest žanra i upisali se u glazbene enciklopedije sa singlovima poput “She Sells Sanctuary”, “Rain”, “Fire Woman”, “Sweet Soul Sister” ili “Lil’ Devil”, “Wild Flower”. Veliki open-air spektakl na Šalati bit će prilika za proći kroz četiri desetljeća karijere jednog od najboljih rock bendova i miljenika domaće publike.

The Cult su osnovani 1983. godine i u svega nekoliko sezona postali globalna senzacija predvođeni karizmatičnim Ianom Astburyjem, jednim od najprepoznatljivijih figura rock glazbe, a četiri kultna albuma zacementirala su njihove pozicije u glazbenim enciklopedijama. Rock titani jedno su od najvećih glazbenih imena od sredine 80-tih naovamo, te ne postoji rock klub koji nije zavrtio njihove pjesme, dok bend i dalje puni najveće koncertne arene diljem planete.

Glavnu ulogu u njihovom izričaju odigrao je post punk goth oplemenjen duhovima Doorsa, Led Zeppelina, kao i AC/DC-a, te misticizmom Indijanaca koji su prisutni kao stalna Astburyjeva inspiracija u tekstovima. Prvi album “Dreamtime” iz 1984. lansirao je bend u UK-u, a uslijedio je album “Love”, nesumnjivo jedan od najvažnijih uradaka u povijesti rock glazbe uz singlove "She Sells Sanctuary" i “Rain”.

Treći album “Electric” nastavio je uspjeh benda uz hard rock zvuk, stvorio ogromnu fan bazu u Americi, te uletio na popis top 40 albuma, uz singlove "Love Removal Machine", koji je postao mega hit, i “Lil’ Devil”. Uslijedio je trijumfalni “Sonic Temple”, najuspješniji album The Culta, sa singlovima "Fire Woman" i “Sweet Soul Sister” koji su ga katapultirali među najboljih deset američkih albuma.

The Cult je nakon objave albuma “Ceremony” i istoimene kompilacije hitova uzeo pauzu, a 2001. označava povratak Astburyja i The Culta na albumu “Beyond Good and Evil” nakon čega su uslijedili “Born into This” i “Choice Of Weapon”. Nasljednik “The Hidden City” odveo ih je na svjetsku turneju, a kritičari su ga prozvali jednim od najmoćnijihi najodvažnijih uradaka karijere, dok ih najnoviji album “Under The Midnight Sun” još jednom stavlja u glazbene enciklopedije. Nastup legendarne britanske petorke bit će prilika čuti neke od najvećih hitova The Culta koji će zagrmiti sa zagrebačkog stadiona Šalata.

Prve ulaznice bit će dostupne u četvrtak 30. ožujka od 10:00 i to kroz LAA newsletter. Javna prodaja kreće dan kasnije, u petak, 31. ožujka u 10:00 po cijeni od 39 Eur. Od 16. travnja do 29. lipnja cijena će im iznositi 43 Eur, a na dan koncerta 47 Eur. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop, Rockmark, Dallas Music Shop Rijeka, te sva prodajna mjesta Eventima kao i www.eventim.hr.