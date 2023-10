Boris Novković odbrojava dane do Lisinskog, a za publiku je pripremio pravi doživljaj: ''Gasim elektriku...''

Za dva tjedna Boris Novković nakon pet godina ponovno će stati na pozornicu dvorane Vatroslav Lisinski, a s uzbuđenjem je sad otkrio i što publika može očekivati.

Točno dva tjedna ostalo je do dugoočekivanog koncerta Borisa Novkovića ''S one strane ljubavi'', najavljenog za 6. studenoga u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Nakon pet godina Boris se vraća u taj prekrasni ambijent, čiju će izvanrednu akustičnost prvi put dodatno naglasiti unplugged varijantom koncerta.



''Kako u životu volim izazove, tako je i koncert u Lisinskom svojevrsni izazov jer ću prvi put u karijeri ugasiti elektriku, a staviti težište na akustiku. Iako će električne gitare privremeno ostati ''tužne'', vjerujem da će sve ono što nosi akustika dati dodatnu magiju i romantiku mom repertoaru. Težište će manje biti na onoj sirovoj, ''agresivnijoj'' energiji, a više na onoj suptilnoj, emotivnoj, prožeto umjetničkim bravurozama sjajnih instrumentalista - što mojih glazbenika, što dodatnih gostiju. Očekujem, naravno, i emotivno druženje s publikom svoga grada, u kojemu sam odrastao, a koji mi je uvijek na koncertima to vraćao'', istaknuo je Boris.



S obzirom na formu unplugged koncerta, publika će imati prilike čuti mnoge Borisove bezvremenske hitove u posve novim aranžmanima.



''Gotovo sve pjesme naći će se u nekim drukčijim, malo pomjerenijim aranžmanima, iako su neke od mojih pjesama već same po sebi akustično postavljene, poput 'U dobru i zlu', 'Plakat ću sutra' itd. Ipak, drukčije će zvučati one koje su izvorno zasnovane na elektrici, kao što su 'Struji struja', 'Dok svira radio', 'Jači od sudbine'...'' dodaje Boris.

Na pozornici će mu se pridružiti i kolegica kantautorica Ana Stanić, jer je upravo po njihovoj zajedničkoj i nedavno predstavljenoj pjesmi ''S one strane ljubavi'' - nadolazeći koncert i dobio naziv.

Ulaznice za koncert koji će donijeti retrospektivu Novkovićevih pjesama unazad proteklih 35 godina, na koji je publika u Lisinskom čekala čak pet godina, dostupne su putem sustava Entrio.