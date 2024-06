Moćni, glasni i nekompromisni: Body Count i Ice T vraćaju se u Zagreb

Body Count i Ice T vraćaju se u Zagreb. 16. lipnja sviraju na zagrebačkoj Šalati.

Ice-T i njegov heavy metal bend Body Count započeli sueuropsku turneju u sklopu koje će 16. lipnja nastupiti na zagrebačkom stadionu Šalata.

Treći dolazak Body Counta u Hrvatsku bit će i njihov najveći koncert do sada te jedan od rijetkih cjelovečernjih, samostalnih nastupa na turneji na kojoj većinom sviraju festivale. Seriju su započeli na Mystik festivalu u poljskom Gdanjsku, a na putu će im se sve do 2. srpnja naći veliki događaji poput već odsviranih Rock Im Park i Rock Am Ring, zatim i Hellfest, Novarock, Graspop i mnogi drugi. Europski dio „Merciless“ turneje ima ukupno 21 koncert, a na stadion Šalata grupa će utrčati u nadolazeću nedjelju, 16. lipnja.

Već prvih par nastupa donijeli su set listu koju će Body Count u Zagrebu još dodatno proširiti. Koncert su počinjali s klasikom „Body Count's In The House“ nakon kojeg bi naslagali najveće hitove s dosadašnjih sedam studijskih izdanja – „There Goes The Neighbourhood“, „Bowels Of The Devil“, „Born Dead“, „Talk Shit, Get Shot“, „This Is Why We Ride“, „Manslaughter“ i zloglasni „Cop Killer“, a mjesta se na popisu već tradicionalno našlo za covere grupa Slayer („Raining Blood“, „Postmortem“) i The Exploited („War“, „UK 82“, „Disorder“).

Četiri godine nakon što su osvojili Grammyja za “Bum-Rush”, Body Count objavili su novi singl, pjesmu “Psychopath” koja najavljuje album “Merciless” planiran za drugi dio godine. Na pjesmi gostuje i vokalist Joe Badolato iz Fit For An Autopsy koji nadopunjuje razjarene vokalne dionice koje potpisuje Ice T. “Sve je počelo s glazbom. Zvuči kao da biste mogli biti u glavi psihopata. Glazba je psihotična, a ja sam trebao pjevati o nečem ludom”, Ice T objašnjava kako je nastao singl “Psychopath”.

Vrata stadiona Šalata u nedjelju će s otvoriti u 19:30. Grupa Slope će svoj nastup započeti u 20:30, dok se Ice-T i Body Count penju na pozornicu u 21:30.