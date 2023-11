Autentični i karizmatični: The Baylor Project na Zagreb Jazz Festivalu

The Baylor Project Foto: AFP

The Baylor Project stiže 17. studenog u Kazalište Kerempuh u sklopu Zagreb Jazz Festivala.

The Baylor Project nastupa 17. studenog u Kazalištu Kerempuh. The Baylor Project su supružnici Marcus i Jean Baylor. Donose savršen glazbeni spoj stilova, emocija i iskustava.

Zajedničko im je iskustvo nastupanja u crkvama gdje su još u mladim danima usvojili temelje glazbe kojom se bave. Otada se njihov glazbeni svjetonazor zasniva na utjecajima jazza, gospela, bluesa i soula.

Jean Baylor, afirmirala se kao skladateljica, aranžerkaa, producenta i voditeljica ansambla. Marcus je prethodno bio bubnjar Grammyjem nagrađenog fusion sastava The Yellowjackets, a potom je svirao s Cassandrom Wilson, Georgeom Bensonom, Daveom Hollandom, Reginom Carter, Chickom Coreaom, Freddiem Hubbardom, Johnom Scofieldom, Joshuom Redmanom, Gregom Osbyjem i Nicholasom Paytonom. Zahvaljujući tim suradnjama, usavršio je vještine skladatelja, aranžera, producenta i vođe benda.

Sva su ta iskustva ugradili u The Baylor Project, sastav koji je do sad osvojio šest nominacija za nagradu Grammy. The Baylor Project stiže u metropolu u sklopu Zagreb Jazz Festivala.