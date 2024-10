Frontmen Klape Intrade otkro kako je nastao njihov najveći hit: "To je posebna priča..."

Ante Antić otkrio je kako je nastala pjesma "Aj ća, volin te", ali dotaknuo se i drugih detalja u svojoj karijeri.

U najnovijem izdanju Special Happy Showa na Happy FM-u, gostovao je Ante Antić, frontman Klape Kampanel.

Kolegi Alenu Bičeviću otkrio je brojne zanimljivosti, anegdote s nastupa i putovanja, probleme oko obrade pjesama, ali i kako je nastao prvi i najpoznatiji hit "Aj ća, volin te".

"To je posebna priča. Kada smo slagali ideju prvog albuma, imali smo nastup u jednom hotelu i družili smo se s Harijem Rončevićem. Pitali smo ga: 'Daj, Hari, imaš neku pjesmu za nas? Pa ono daj nešto, barem nešto, jer ti što daš to mora biti na nekakvoj razini.' A on nam je odgovorio: 'Ma imam nešto, ali mi malo neozbiljno'", rekao je Ante koji se s osmijehom prisjetio kako su ga nagovorili.

"Ma daj, samo ti nama daj. Oduševili smo se kad smo čuli njegov demo i posložili ga na naš specifičan klapski način. Hari je kasnije napravio svoju verziju, tko zna, neka prosude slušatelji koja je verzija bolja", kaže.

Ante, koji je po struci inženjer prometa, šaleći se rekao je da bi, da je ministar prometa, potaknuo vozače da gledaju na vedru stranu.

Govoreći o obradama, Ante je istaknuo da ne ide uvijek sve glatko.

"Imali smo velikih problema kod posljednje obrade pjesme 'Afrika' od Dina Dvornika. Dali smo našem producentu Igoru Ivanoviću da to složi, a on nam je pokazao video nakon par dana rada na toj pjesmi – ono, vidiš ga kako udara glavom od stol! Pjesma je izašla, mi smo je napravili, ali, velim, imala je porođajne muke", rekao je.

Otkrio je i da atmosfera u kombiju tijekom putovanja uključuje sve – od kulturnih emisija, preslušavanja albuma do zabavnih svađa.

"Naš Jerica obožava voziti kombi, ali ne voli prihvatiti nijednu kritiku. Tu nastanu problemi. U nekoliko navrata došlo je do iskrica među članovima za vrijeme koncerta, ali to ja nastojim primiriti... Naš Davor je glazbeni policajac – ako se dogodi krivi ton, on odmah skoči. I onda se dogodilo da je u jednom trenutku Jere na basu krivo svirao – čovjeku je bio treći dan nastupa i malo je zaiskrilo na bini. Ali moraš to sve skupa posložiti i primiriti, kako se to ne bi osjetilo. Inače se super slažemo, imamo probe svakog utorka, neki redovito kasne, ali posložili smo se tako da smo tolerantni i da puno prihvaćamo jedni druge; ne bi vjerojatno toliko dugo ni izdržali zajedno da nismo takvi", izjavio je.

S ponosom je spomenuo i Olivera Dragojevića.

"Kada je Oliver poslušao našu obradu 'Anđele moj', odmah je rekao da mu je super i da je zanimljiva. Na početku nije pokazala neki interes, ali s vremenom je pronašla svoj put. Je li to zbog toga što je Oliverova pjesma ili zbog toga što smo je i mi napravili na jedan specifičan način, ali definitivno, kad čujem Oliverovu obradu i ovo što smo mi napravili, kao da nisu iste pjesme. Isti je tekst, ali s glazbom i atmosferom potpuno drugačija", priznao je.

Za kraj, frontemen se prisjetio situacije koja je gotovo krenula po zlu: "Dogovorili smo se da ćemo biti iznenađenje na jednom vjenčanju, no završili smo u krivom hotelu. Onda smo morali hitno u auto i potrčati do pravog mjesta!"

Antić je otkrio da će nova pjesma uskoro ugledati svjetlo dana, a Klapa Kampanel, iako daleko od mora i nakon više od 20 godina, nastavlja oduševljavati publiku svojom ljubavlju prema Dalmaciji.

