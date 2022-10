Ispovijest simpatične Tajlanđanke koju smo gledali u MasterChefu: ''Rekla sam da mi je on najdraži i još me straše njegovi komentari, ali sad imam novog omiljenog člana žirija''

Wannapa Ponyon napustila je MasterChef pa je za DNEVNIK.HR podijelila svoja iskustva iz showa, a otkrila nam je i što misli o drugim kandidatima te članovima žirija.

Wannapa Ponyon, 26-godišnja hrvatska snaha iz Tajlanda, napustila je MasterChef kuhinju.

Nakon odlaska iz showa za DNEVNIK.HR podijelila je svoja iskustva, a evo što misli da je presudilo njezinu ispadanju.

"Nisam bila dovoljno iskusna u pripremi i okusima hrvatske hrane. Voljela bih da sam ostala duže kako bi mogla više toga naučiti", kazala nam je Wannapa koja svejedno iz showa odlazi s lijepim uspomenama.

"MasterChef ću pamtiti kao odličan period svojeg života. Zahvalna sam što sam mogla to iskusiti. Ono što mi je bilo najteže, a o tome sam izbjegavala govoriti, je jezična barijera. Najbolji dio su cijelo to iskustvo i ljudi koje sam upoznala. Također sam naučila puno o kuhanju i sve te lekcije nastavit ću primjenjivati", govori.

Dodaje i kako ne bi ništa htjela promijeniti.

"Naučila sam puno iz svega što mi se dogodilo. U teškim situacijama naučila sam najvažnije lekcije", ističe.

O povratku u MasterChef još ne razmišlja, no nešto bi svakako prije htjela usavršiti.

"Voljela bih da bolje govorim hrvatski. Trudim se i dosta sam već napredovala, no želim ga još bolje naučiti. Zasad mi je teško reći hoću li se prijaviti u sljedeću sezonu, na ako bi se opet vratila pobrinula bih se da budem najbolja verzija sebe", kaže Wannapa.

No svakako je ponosna na način na koji se predstavila u showu, a usto je i bogatija za nova kulinarska znanja.

"Puno sam naučila u MasterChefu i sada puno bolje razumijem hrvatsku kulturu i načine kuhanja. Jelo na koje sam najponosnija su srdele, to je bio prvi put da sam ih tako pripremala i zadovoljna sam tehnikama koje sam koristila. Ne mogu reći da se sramim ijednog svojeg jela jer sam uvijek davala sve od sebe", naglašava.

Stekla je i nova prijateljstva, iako se, kako priznaje, ponekad osjećala isključeno.

"Zbližila sam se puno ljudi, no voljela bih izdvojiti Loru i Andreju koje su mi u kući bile najbolje prijateljice. Nitko mi posebno nije išao na živce, no osjećala sam se isključeno u timskim izazovima i mislim da su me često ignorirali zbog jezične barijere", smatra.

No svakako o kolegama iz showa ima samo najbolje mišljenje, a ne krije ni tko joj je favorit za pobjedu.

"Svi koji su ostali u showu imaju šansu za pobjedu, no ja navijam za Loru. Nas dvije smo bile u istom timu, imale istog mentora i ona ima divan pristup kuhanju", kaže.

Evo i što misli o članovima žirija.

"U showu sam spomenula da mi je Melkior najdraži, ali nakon što sam došla u Damirov tim i malo ga bolje upoznala, mogu reći da mi je sada on najdraži. Komentari chefa Melkiora još me straše, haha. No sva trojica su jako kul i dobronamjerni ljudi. Naučili su nas puno", govori Wannapa.

Ispričala nam je i o svojem dolasku u Hrvatsku u koju je iz Tajlanda preselila zbog ljubavi.

"U Hrvatsku sam došla prije dvije godine u siječnju. Stigla sam zimi i odmah sam mogla vidjeti da se nalazim u drugačijem okruženju. U Hrvatskoj uživam, ovo je vrlo opuštena zemlja te je sigurna i pogodna. Obitelj mi je ovdje jako bitna, kao i na Tajlandu. Hrana i vrijeme su dvije razlike koje bih spomenula. Na Tajlandu je uvijek ljeto", ističe.

U showu se još bolje upoznala i s hrvatskom kuhinjom, a sada ima i novo omiljeno jelo.

"Hrvatska kuhinja je mješavina sjevernoeuropske i južnoeuropske kuhinje, što mi se jako sviđa. Prije su mi ćevapi bili omiljeno jelo, no sada je definitivno brudet jer volim morsku hranu. Dalmatinska kuhinja mi je najdraža", kaže.

Na kraju je dala vrijedan savjet svima se planiraju prijaviti u MasterChef.

"Budite svoji i vjerujte u sebe. Ako mislite da ste dovoljno vježbali, vježbajte još malo jer MesterChef je pun iznenađenja. Testirat će vas i trebate se pokazati u najboljem svjetlu", poručuje Wannapa.