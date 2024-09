Mladi reper šokirao fanove posljednjom izjavom o planovima za skoru budućnost: ''Do 25. se bavim ovim, a kasnije...''

Mladi reper Voyage u rijetkom iskrenom intervjuu otkrio je svoje planove za skoru budućnost, njegovi fanovi tužni su zbog ove izjave.

Mladi srpski reper Voyage jedno je od najpoznatijih glazbenih imena u regiji, ali uskoro bi od svega trebale ostati samo njegove pjesme.

Naime, Voyage, kojem je pravo ime Mihajlo Veruović, za srpski Blic otkrio je kako se nakon što napuni 25 godina planira umiroviti.

''Do 25. godine se bavim ovim, kasnije radim djecu, sretnu obitelj i uživam. Težit ću još boljem od onoga što imaju moji roditelji. Trudit ću se da to bude zrelije, ljepše i iskrenije. Slava, novac i sve što dođe s tim ne može se mjeriti s obitelji. To je nešto u što toliko vjerujem, da je to možda i jedini san koji imam'', rekao je Mihajlo.

''Do 25. od mene očekujte mnogo glazbe, raznih projekata i nekoliko filmskih uloga. Želio bih da me ljudi pamte kao dobrog čovjeka. To mi je najvažnije. Nitko neće za 20 godina slušati moju glazbu, doći će novi Voyage, niti će moje uloge gledati. Želim da me pamte po tome da sam dobar čovjek, želim ostaviti nešto iza sebe, učiniti nekome život ljepšim'', zaključio je.

Voyage je vrlo mlad okusio kako je biti slavan, a priznao je da ga je u jednom trenu ponijela popularnost.

''Toliko me je u jednom trenutku ponijela slava, udarilo me kao tsunami. S 20 godina sam izbacio pjesmu ''Pleši'', to je bio hit godine i naredne tri godine sam imao hit godine. Klinac, 20 godina, ludilo, sve gori, to uzme dušu nekako. Imaš obitelj koja te povuče dolje. Boga pitaj što bi sa mnom bilo da nisam imao njih, ali imao sam taj temelj koji me je držao na zemlji. Drago mi je i da sam imao tu jednu fazu gdje sam počeo da letim u nebesa, jer je to lekcija i iskustvo iz kog ja na kraju dana crpim inspiraciju.''

Proslavio se još dok je bio u vezi s bivšom djevojkom Anđelom Ignjatović, poznatijom kao Breskvicom, ali sada je sretan s drugom tajanstvenom djevojkom.

''Jako mi je bitna, provodimo puno vremena zajedno. Pričamo o svemu. Lijepo je kada mi netko koga volim daje vjetar u leđa, da me gurne da nastavim raditi...'', rekao je.

