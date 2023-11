Ukrajinka iz Supertalenta prisjetila se trenutka kad je počeo rat: ''Prvi dan bombardiranja muž me probudio, odvezli smo dok su eksplozije bile oko nas''

Za nezaboravne ritmove u studiju showa Supertalent pobrinula se ukrajinska saksofonistica Veronika Hone koja već neko vrijeme ima hrvatsku adresu.

''Preselila sam se u Hrvatsku. Prvi razlog za to je bio rat u Ukrajini, nažalost. No bila sam u Hrvatskoj već i jako mi se svidjela tako da sam znala da ću voljeti živjeti ovdje. Sad živim u Kaštelima, blizu Splita. Obožavam Hrvatsku i obalu. Podsjeća me na Krim, koji je nekoć bio ukrajinski. Ondje sam provela šest godina svog djetinjstva. Ovo mi je nakon Ukrajine, prvo mjesto gdje se osjećam kao kod kuće'', ispričala je u prilogu prije nego što je stala na pozornicu Supertalenta.

''Bila sam u Ukrajini kad je rat počeo. Prvi dan bombardiranja, moj muž se probudio u 4 ujutro i probudio mene. Rekao mi je da bombardiraju Kijev te da se moramo brzo spakirati i otići. Odvezli smo se iz Ukrajine, dok su se eksplozije okolo događale. Kad god bih plakala ili se osjećala loše, uzela bih svoj saksofon i svirala. To mi je pomagalo. Zapravo sam htjela svirati klavir, ali nismo imali mjesta za njega pa me tata zamolio da krenem s flautom. Nisam to htjela, ali sam onda vidjela Lisu iz Simpsona kako svira saksofon i tad sam poželjela svirati taj instrument. Voljela bih donijeti radost Hrvatima. Nadam se da će uživati u mome nastupu'', poručila je.

Evo što je žiri rekao na njezin nastup.

''Iskreno, saksofon mi nije baš omiljen, u ovome sam uživao jer si odabrala pravu pjesmu, bilo je dirljivo'', rekao je Fabijan.

''Bilo je stvarno jedno lijepo, novo iskustvo za mene. Jer mi je omiljena pjesma, uvijek sam je čula samo u nekoj vokalnoj izvedbi, a ovo je prvi puta na ovaj način i moram priznati da mi se svidjelo'', rekla je Martina.

''Sjajna si saksofonistica, izgledaš elegantno, što dobro ide uz instrument, i volio bih te čuti uz drugačiju glazbu i dj-ja'', rekao je davor.

''Nadam se da ćeš imati puno gaža jer ih definitivno zaslužuješ'', rekla je Maja.

Prošla je dalje.

