Veliki preokret u posljednjoj epizodi MasterChefa: ''Molim vas da me poslušate, trebaju me...''

Nakon što je Elva uspjela prezentirati sve komponente, a Josip propustio završiti dvije ključne, činilo se da će on napustiti natjecanje. No, Elva je sve iznenadila svojom odlukom da se povuče kako bi se posvetila djeci, ostavljajući Josipu još jednu priliku da se dokaže.

Događaji u posljednjem strest testu u MasterChefu donijeli su trenutke koji će još dugo pamtiti. Dok su kandidati pokušavali replicirati kompleksno jelo, kaos u kuhinji bio je neizbježan, što je i chef Stjepan jasno primijetio. ''Odavno veći kaos u MasterChefu nisam vidio'', komentirao je, svjestan da su samo rijetki uspjeli dosegnuti očekivani standard u repliciranju jela. U izazovu se posebno istaknuo Moris, koji je bio najbliži kreiranju predloženog jela prema receptu chefa Stjepana. ''Potrudio sam se, bio sam blizu svog maksimuma'', rekao je Moris ponosno.

Elva je, iako je servirala sve komponente na tanjuru, imala određene nedostatke. Njezin umak, prema mišljenju žirija, nije bitno doprinosio cjelokupnom dojmu jela. S druge strane, Josip nije uspio dovršiti dvije ključne komponente, što ga je stavilo u izrazito težak položaj. Chef Stjepan je stoga bio odlučan u svojoj ocjeni: ''Morali smo sagledati cjelokupnu sliku i zaključili da prolazak dalje zaslužuje ona koja je servirala sve komponente na tanjuru, tako da Josipe, ti nas napuštaš.''

No, u trenutku kada je odluka o Josipovom odlasku već bila donesena, Elva je šokirala sve prisutne svojim hrabrim istupom. ''Zamolila bih vas da me poslušate, bez obzira na to što je moj tanjur bio malo bolji od Josipovog. Bilo mi je čast i zadovoljstvo doći do top 15. Pokušat ću ne biti emotivna. Jako volim kuhati, kuhanje je moja velika ljubav. Ali moja prva ljubav su moja djeca. Želim ići doma, jer znam da im nedostajem.“

Elvino povlačenje bio je trenutak pun emocija. ''Mojoj djeci je najvažnija majka i trenutno im jako trebam. MasterChef ja trebam, a moja djeca trebaju mene, tako da biram svoju djecu'', dodala je, pokazujući predanost svojoj obitelji iznad osobnih ambicija. Chef Stjepan s razumijevanjem joj je odgovorio: ''Kao otac dvoje djece, ja te razumijem.''

Na kraju, Elva je svoje mjesto ustupila Josipu, koji je dobio još jednu priliku da se dokaže. Njezina nesebična odluka pokazala je istinsku snagu karaktera i obiteljske vrijednosti koje često nadilaze i najveće snove. Kako će kandidati dalje nastaviti bez nje i kako će se snalaziti Josip koji je dobio novu priliku, ne propustite pogledati u novim epizodama popularnog showa MasterChef.

