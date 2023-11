Večeras je finale izbora Miss Hrvatske, a ovo su finalistice koje su se plasirale u Top 8

Večeras će u Zagrebu biti izabrana 27. Miss Hrvatske. Velikim slavljem obilježit će se svečanih 30 godina od osnutka našeg najstarijeg izbora ljepote, a novo okrunjena ljepotica bit će izabrana između dvanaest lijepih finalistica.

Nakon višednevnih priprema u Camping resortu na Plitvicama, u dvorcu Jurjevec u Lekeniku i hotelu Antunović u Zagrebu svih dvanaest djevojaka natjecalo se u pet kategorija; intervju, sport, talent, top model i multimedija. Tako se naime već zna kako su se u Top 8 super finalistica plasirale Luna Marija Novak, Miss Međimurske županije kao pobjednica kategorije intervju pod vodstvom mentora Davora Garića, Tia Stilinović- Miss Ličko-senjske županije, kao pobjednica kategorije sport pod mentorstvom mag.cin. Vjeke Krsnika , Lana Valentić- Miss Brodsko-posavske županije, kao pobjednica kategorije talent pod mentorstvom pjevača Amira Kazića Lea, pobjednica kategorije top model Tomislava Dukić- Miss hrvatske Dijaspore, pod mentorstvom Miss Hrvatske 2019. Katarine Mamić i Miss Varaždinske županije Patricija Dimitrovski kao pobjednica kategorije multimedija pod mentorstvom Maje Ilčić, vlasnice agencije za digitalni marketing.

Dio njih smo vam sad ekskluzivno predstavili dok će se preostale tri djevojke plasirati izravno u super finale izbora Miss Hrvatske 2023. odlukom stručnog ocjenjivačkog suda. Izbor vode Ivana Šundov i Davor Garić , a uistinu jedva čekamo doznati koja će djevojka postati nova Miss Hrvatske.

Jedna ljepša od druge tijekom priprema djevojke su odradile i brojna foto i video snimanja među kojima se ističe i predstavljanje ovogodišnjeg hita sezone- pletenica! U svijetu gdje se stil smatra izrazom osobnosti, sitne pletenice su postale prava zvijezda. Elegantne "boxer braids" ili "cornrows" nisu samo način oblikovanja kose - one su izjava stila, kreativnosti i individualnosti, ističu nam iz lanca frizerskog salona Studio Marcela. Sitne pletenice su više od frizure; to su umjetnost oblikovanja kose koja govori o povijesti, tradiciji i suvremenom izrazu stila. Njihova popularnost u modernom svijetu svjedoči da su pletenice daleko od prolaznog trenda - one su trajni izraz koji prelazi granice vremena i mode.

''Pletenice nisu tu samo da lijepo izgledaju, već su i prilagodljive raznolikim situacijama. Dugotrajne i izdržljive, često su odabrane ne samo zbog vizualne privlačnosti, već i kao sofisticirana zaštita od svakodnevnih oštećenja kose. Ono što sitne pletenice čini posebnima je njihova svestranost. Mogu biti ležerne za svaki dan ili sofisticirane za posebne prigode. Važno je i to što su prilagodljive svim dobnim skupinama, bez obzira na životni stil. Osim što su odličan način zaštite kose, sitne pletenice nude prostor za izražavanje individualnosti. Možete eksperimentirati s uzorcima, debljinama i čak dodati boje, stvarajući jedinstvenu frizuru koja odražava vašu osobnost. Kulturni značaj ovog stila ne smije se zanemariti. Njihovi korijeni prožeti su afričkom tradicijom, dodajući dublje značenje i poštovanje prema različitim kulturnim utjecajima'', pojašnjava direktorica Studia Marcela Jadranka Pezo.

''Nošenje sitnih pletenica nije samo stvar stila, već i izjava snage i samopouzdanja. Ovaj izgled često se povezuje s odlučnošću, stvarajući snažan vizualni dojam i potičući pozitivnu percepciju samoga sebe što je svakako odlika ovogodišnjih finalistica izbora Miss Hrvatske'', rekla nam je direktorica izbora i vlasnica licence Iva Loparić Kontek.