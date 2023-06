Naša lijepa pjevačica vodi miran obiteljski život i ne viđamo je često, a sada se pojavila u izdanju o kojem će se pričati!

Vanda Winter nastupila je u Bjelovaru u odvažnom izdanju, u kakvom je nismo navikli često vidjeti.

Vanda Winter nastupila je na najvećoj gradskoj manifestaciji u Bjelovaru Terezijani, a poglede je plijenile odvažnom modnom kombinacijom koju je za tu priliku odabrala.

38-godišnja Vanda pojavila se u crnim hlačama i zanimljivom sakou s izrezima na rukavima, a ispod kojeg je nosila samo grudnjak. Tako je do izražaja došla njezina figura i ravan trbuh kojim se može pohvaliti.

Vanda se prošle godine, nakon pauze, vratila na kazališne daske u predstavi "Ljepotica i zvijer", kojom je i započela njezina impresivna karijera.

''Ja ću reći prije 16, a vi to zablurajte s onim biiip. Prije toliko godina sam igrala u produkciji kazališta Trešnja, tad sam bila još studentica na trećoj godini glume i to mi je bila velika odskočna daska. Lijepo je da se sad zatvorio ovaj krug i da me netko još uopće vidi kao ljepoticu'', rekla je Vanda za IN magazin.

Skromna glumica i majka sve teže pronalazi balans između privatnog i poslovnog života. Zato je izuzetno veseli to što je njezin petogodišnji sin Fabijan napokon dovoljno velik da mu ne bude dosadno na kazališnim probama.

''Meni je doživljaj, u svakom slučaju, da me moje dijete može pratiti, odnosno ono što najviše volim mogu dijeliti s prvom osobom koju najviše volim u svom životu'', rekla je Vanda.

