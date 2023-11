Naša lijepa glumica zablistala u rijetkom izlasku, vodi miran obiteljski život, ali vratila se onome što jako voli!

Vanda Winter bila je jedna od domaćih zvijezda koje su se pojavile na dodjeli 31. Nagrade hrvatskog glumišta u Zagrebu.

Naša talentirana i uspješna glumica i pjevačica Vanda Winter zablistala je na svečanoj dodjeli 31. Nagrade hrvatskog glumišta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje je ukrala brojne poglede.

39-godišnja Vanda za tu je prigodu odabrala glamuroznu ljubičastu haljinu bez naramenica i s prorezom s prednje strane, a koja jojje pristajala kao salivena. Osim što je u njoj nasmiješeno pozirala pred fotografima, Vanda je i zapjevala na svečanosti.

Vanda se prošle godine, nakon pauze, vratila na kazališne daske u predstavi "Ljepotica i zvijer", kojom je i započela njezina impresivna karijera.

''Ja ću reći prije 16, a vi to zablurajte s onim biiip. Prije toliko godina sam igrala u produkciji kazališta Trešnja, tad sam bila još studentica na trećoj godini glume i to mi je bila velika odskočna daska. Lijepo je da se sad zatvorio ovaj krug i da me netko još uopće vidi kao ljepoticu'', rekla je Vanda za IN magazin.

Skromna glumica i majka sve teže pronalazi balans između privatnog i poslovnog života. Zato je izuzetno veseli to što je njezin šestogodišnji sin Fabijan napokon dovoljno velik da mu ne bude dosadno na kazališnim probama.

''Meni je doživljaj, u svakom slučaju, da me moje dijete može pratiti, odnosno ono što najviše volim mogu dijeliti s prvom osobom koju najviše volim u svom životu'', rekla je Vanda.

