U strašnoj zrakoplovnoj nesreći poginula tri člana američke grupe The Nelons, fanovi su shrvani

Velika tragedija dogodila se u Americi, tri člana popularne gospel grupe The Nelons poginula su u zrakoplovnoj nesreći.

Tri člana poznate američke gospel grupe The Nelons poginula su u zrakoplovnoj nesreći, prenosi BBC.

Radi se o Jasonu i Kelly Nelon Clark i njihovoj kćeri Amber Nelon Kistler.

Zrakoplov se srušio u petak iznad Wyominga na putu prema nastupu, a uz njih poginulo je još četvero ljudi.

Prema navodima menadžmenta grupe, poginuli su i Amberin suprug Nathan Kistler, obiteljska pomoćnica, pilot Larry Haynie i njegova supruga.

Autumn Nelon Streetman, koja također nastupa u Grammyjem nominiranoj grupi, ali nije bila u avionu, potvrdila je smrt roditelja i sestre na Instagramu. Zahvalila je obožavateljima na njihovim molitvama, ljubavi i podršci nekoliko sati nakon nesreće.

U komentarima ispod njihovi fanovi shrvani su te izražavaju sućut.

Rex Nelon, otac Kelly Nelon Clark, osnovao je grupu 1970-ih. Bili su nominirani za tri nagrade Grammy i primljeni su u Kuću slavnih Gospel glazbene udruge 2016. godine.

Najveći hitovi grupe uključuju I Shall Not Be Moved, Come Morning i We Shall Wear a Robe and Crown.

