Tragedija pogodila jednog od najboljih srpskih glumaca, član obitelji preminuo nakon nesreće na hipodromu

Bratić Nikole Koje Vladimir Kojo preminuo je od posljedica udarca nakon što ga je konj udario na hipodromu.

Bratić srpskog glumca Nikole Koje Vladimir Kojo tragično je preminuo nakon nesreće koju je doživio na hipodromu, u kojoj ga je udario konj.

Sve se dogodilo kada je jedan od jahača pao s konja, 59-godišnji Vladimir pohitao mu je u pomoć, a životinja mu je zadala koban udarac.

Prema pisanju Blica, Hitna pomoć stigla je na mjesto nesreće i odvela ga u bolnicu, gdje je, nažalost, kasnije preminuo.

"On je sedam godina bio trener u našem klubu, a posljednjih godinu dana nije jer sam ja povukao konje s hipodroma zbog loših uvjeta koji su tamo, nažalost. Vladimir tamo ima dva konja galopera. Vladimir je radio tu u Beogradu na hipodromu. Ovaj slučaj, ovo što se njemu dogodilo, to se dogodi jednom u dvije milijarde slučajeva. On je izašao da zaustavi konja koji je zbacio jahača i konj je naletio na njega u punom galopu. Bio je direktan sudar. Nitko tu nije kriv, ni konj ni on. Ja ne mogu vjerovati da se to dogodilo. Oni jednostavno nisu vidjeli jedno drugo. Ni konj njega ni on konja. To je kao kad čovjek padne s romobila i pogine, nešto nevjerojatno. To je konj koji je bio u treningu kod njega, znači njegov konj. Vladimir je bio deset dana u komi, s višestrukim ozljedama glave i tijela. Ne znam što bih vam više rekao. Strašno. Izgleda da Bog sebi stvarno zove najbolje. On je bio neponovljiv, duhovit, uvijek za šalu... Eto", ispričao je za Kurir Vladimirov prijatelj i istaknuti trener jahanja Vladan Damjanović.

Vladimirov posljednji ispraćaj bit će održan na Novom groblju u Beogradu.

Nikola Kojo jedan je od najuspješnijih i najpoznatijih srpskih glumaca, a najzapaženije uloge ostvario je u filmovima "Parada", "Lepa sela lepo gore", "Mi nismo anđeli" i drugima.

