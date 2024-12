On je čudo od čovjeka, čudo od plesača: Pogledajte nastup koji je potresao Martinu Tomčić!

Tilen Grašić, talentirani plesač koji kaže da se kroz ples izražava bolje nego riječima, svojom emotivnom izvedbom u showu Supertalent dirnuo je mnoga srca.

''Na početku sam imao tremu jer je ovo bio prvi moj nastup u ovoj temi i bio sam malo nervozan. Htio sam pokazati da je break dance puno više nego plesna tehnika, nakon mog prvog nastupa nisam novi ja, samo sam sad otkrio što sam bio prije. Mama je baš bila jako ponsona, mama je znala što se događa sa mnom i nastup ju je jako dotaknuo'', ispričao je Tilen Grašić prije nego što je oet stao na pozornicu showa Supertalent.

''U današnjem nastupu pokazat ću da treba imaati vjeru i upornost u trenucima kada nešto što želiš nije tako jednostavno ostvariti. Tada trebaš slijediti svoje snove. Nije nužno da je sve samo u tvojoj moći, moraš se osloniti i na višu silu kako bi na kraju uspio. Nadam se da će žiri razumjeti moju priču i da će se s njom moći lako povezati'', objasnio je Tilen.

''Ti si čudo od čovjeka, čudo od plesača. Ta energija, emocija, strast, pokreti koji su toliko teški, a toliko čisti, toliko si nevjerojatno dobar da sam samo htjela da traje još, rijetko kad svi ostanemo bez teksta, ti si svjetskih razmjera talent, nikad ne smiješ napustiti plesni podij'', bila je oduševljena viđenim Maja Šuput.

''Jako zanimljiv nastup, vidi se da je to posebno'', komentirao je Davor.

''Baš sam sretna da sam potresena i uopće me nije sram pokazati da je emocija sastavni dio života i da kad prikrivamo emociju zapravo ne činimo ni sebi ni društvu oko sebe ništa dobro. Ti Tilen ne skrivaš svoje emocije, strast i ta hipersenzibilnost koja je dio tvog bića je toliko nešto ranjivo i toliko lijepo i to koristiš zapravo za svoju umjetnost. Tvoja ranjivost nije tvoj minus, tvoja ranjivost je tvoj veliki plus, nešto će netko okarakterizirati kao ne treba biti na pozornici, ja ću reći ne. Upravo to je ono po čemu mi jesmo ljudi, to je ono što nas čini toliko zanimljivima, ja gledam slobodu tvog bića, jer ti dok plešeš ti dišeš i ti jesi, sretna sam da si ovdje danas s nama'', zaključila je Martina.

''Obogatio si nam ovu večer svojom vještinom, apsolutno pripadaš ovdje. Način na koji se ti odnosiš prema svom talentu je ono što nama treba, odnosno ono što treba ovoj emisiji, zbog tebe ovo ljudi zapravo gledaju, jer ti si ples ovdje donio kao rijetko tko'', zaključio je Fabijan.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Nimalo običnu haljinu Maje Šuput jedino može zasjeniti ova frizura: ''Ne pokušavajte ovo kod kuće!''

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Zanimljivosti O bizarnim fotkama Madonne i pape Franje bruji cijeli internet, a opisi su još bizarniji: ''Imam samo jedno pitanje...''

Pogledaji ovo Celebrity Šuput je imala poseban zahtjev za ovu neustrašivu djevojčicu: ''Dat ćeš mi broj!''

Pogledaji ovo Celebrity Je li to Hrvatska napokon dobila novu tinejdžersku zvijezdu? Viktor je sve oborio s nogu!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Lijepu manekenku usred borbe s teškom bolešću, fotografi uhvatili s novim dečkom koji joj je najveća podrška!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Njihova veza slovila je kao jedna od najstabilnijih, a sve je promijenilo šokantno priznanje na televiziji!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Marko Grubnić otvorio je vrata svog doma i pokazao blagdansku raskoš koja izgleda kao prava bajka!