Začuđeni izrazi lica žirija Supertalenta sve govore: ''Ovo ne smijem reći, ali ovako treba izgledati pobjednička točka, niste normalni!''

Cirkus animatori Tijana i Marko godine predanog rada i neizmjernu ljubav prema akrobaciji saželi su u nastup kojim su pokušali osvojiti titulu supertalenta.

''Moment zlatnog gumba je bio vau, gdje smo mi došli, što smo mi radili, kao mali smo gledali talent i nekome se ovo desi. To je naš odnos, nas dvoje smo tu jedno za drugo. Kad je držim, ja je držim. Znam da ćemo nas dvoje napraviti nešto veliko, ja sam tu da dam sigurnost, ona je tu da da inspiraciju'', ispričao je Marko prije finalnog nastupa sa svojom Tijanom.

A bome su priredili pravi show!

''Što je ovo bilo, prvi put je bilo super, i drugi put je bilo super, a ovo, ma vi niste normalni, ovo je bila pobjednička točka, ovo ne smijem reći, ali ovako treba izgledati pobjednička točka'', primijetila je Maja.

''Jedna riječ koja bi opisala vašu točku je finale, vaš ulog, što ste vi večeras dali, dali ste sve'', zaključio je Fabijan.

''Ja sam umrla od ljepote trenutka, fizički mi je u jednom trenutku zastao dah. To je ljubav, to ste vas vdoje, vi to živite, to je toliko intenzivno prešlo na mene, ali to kako vas dvoje dišete kao jedno, to kako ti nju gledaš, to kako ti njemu vjeruješ, ljepota trenutka, čarolija, ljubav, to je bila ljubav'', bila je rječita Martina.

''Očaran sam'', kratak je bio Davor.

