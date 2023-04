Tereza Kesovija priznala zašto joj se baš i ne sviđaju godine Josipa Manolića: "Ne bih ni slučajno!"

Tereza Kesovija gostovala je u emisji "Zdravlje na kvadrat" u kojoj je komentirala svoju bogatu i dugu karijeru, ali i kako se osjeća u 85. godini.

“Pa ne znam baš kako sam. Ne mogu reći da sam najbolje jer imam problema s koljenima, a to izgleda kao da je genetika neka. Sjećam se dobro mog jadnog oca da je jako, jako trpio, da se teško kretao. Ali ja imam drugi problem. On nije imao endoprotezu, ja imam endoprotezu, i to u ovom lijevom koljenu. Koljeno je da se ta proteza, ta kugla od metala, titan naravno, mora biti titan, daj Bože samo da ne bude Titanik, počela se okretati i grebe me po kostima i to užasno boli. Naravno, trebat će mi operacija i to je ono najgore”, smatra Tereza.

Ali unatoč tomu ona ne posustajete, radi i ima gaže. Zar nije vrijeme da počne odmarati?

“Nije! Ne mogu ja mirovati. Jednako kako si primjetio da pokušavam brže hodati, to je meni način života", pojasnila je.

A kakvo je, općenito njezino zdravstveno stanje?

“Pa ne smijem se tužiti iako ima dosta toga. Prošle godine sam imala dosta operacija raznoraznih. Onda se podrazumijevaju i anestezije, koje navodno, ne čine baš dobro organizmu. Gdje je finale o tomu ne bih htjela pričati. Željela bih zbog moje djece da malo dulje živim, ali isto tako ako živiš, dobro bi bilo da kvalitetnije živiš” pojasnila je.

Koji je Terezin recept za borbu protiv stresa?

“Neki posebni recept tu ne postoji, ali ima ono što bi mi u mom rodnom gradu rekli “kočutaca”, a to je tvrdoglavost! Neš ti mene!”, poručila je Tereza.

Uz tu tvrdoglavost što ju još još krasi?

“Krasi me svašta: Ljepota, pamet, glamur.”

Tereza je otkrila i što voli jesti.

“To je jedno jelo koje mene podsjeća na moje najmlađe dane, a to su dani mojeg djetinjstva, moje mladosti, mojih studentskih dana, kad je moja mama, moja pomajka, ljudi znaju možda priču, divna žena, vazda mi je govorila: “Ajde sine ostani dva dana više da se najedeš žučanice.” To ti je jedna vrsta trave, kao mali buseni, to se izreže i skuha. Sad ću ja tebe zaprepastiti da sam ja lani naručila te trave 10 kila", ispričala je.

Draža joj je onda mediteranska prehrana, nego kontinentalna?

“Znaš što? Ne volim ti roštiljadu i ta čuda. Ne volim, evo”, priznala je.

Biti čovjek prema drugim ljudima, koji je recept za to?

“Jedinstveni recept je biti iskren. Ne služiti se lažima osim ako je to neophodno potrebno, ali sitnim, onim malim, nevinim lažima", zaključila je.

A gdje Tereza pronalazi svoj duševni mir?

“To ti je malo teže pitanje na koje ću pokušati odgovoriti iskreno. To jest zemlja, to jest livada, ali ne ova gdje smo sad, već ona moja tamo. Uvijek sam govorila, ovo sunce zna zasjati lijepo, ali nikad nije tako lijepo sjajno kao moje sunce. Kad kažem moje, to je ono moje dubrovačko, konavalsko”, otkrila je Tereza.

Možda je rano za podvlačenje crte, ali ono što je Terezu najsretnijom činilo u životu, jest?

“Ljudi", kratko je i jasno odgovorila.

Dodala je i kako se zasad nije umorila.

“Nisam se umorila od ničega što se tiče moje profesije. Uvijek kažem jednu stvar koja je vrlo točna, a to je, gle, glazba je meni vazda bilja ljubav. 65 godina karijere nije malo, cijeli jedan život. Nahodala sam se Boga svoga i nije ni čudo da me ta koljena ne drže više tako čvrsto”, zaključila je Tereza.

Kad bi imala mogućnost birati koliko bi željela živjeti, što bi to bilo?

“Sigurno ne bih htjela biti, kako ću to reći, ono biće koje više i ne izgleda nikako, koje je zapušteno, koje je napušteno pa je zato i zapušteno, biće koje gubi snagu jer su neke boleštine navalile, a ono nema dovoljno snage da se njima više odupre jer je neko vrijeme prošlo. Onda čemu sve to skupa? Da se pojavim na sceni i da ne mogu pjevati, pa što ću na sceni. Ne pojavljuj se nigdje”, kaže Tereza.

Znači, onda još jedno 20 godina života?

“To će onaj gore odlučiti. Koliko ima onaj Manolić, tako ti Boga? 103. godine. No comment", izjavila je Tereza i otkrila kako ne bi voljela živjeti do 103. godine.

"Ne! Ne bih ni slučajno. Malo si mumija”, smatra ona.

Na kraju je iskoristila priliku i čestitala Uskrs i blagdane koji nam se približavaju.

"Dolazi Uskrs i ono što želim stvarno od srca, ovaj cvijet to potvrđuje jer si mi ga ti od srca i dao, sretan i radostan Vam Uskrs. Uživajte u stolu i ne mora na stolu biti svačega. Neka Vam bog da lijep i radostan Uskrs", poručila je Tereza.