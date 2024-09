Taylor Swift osvojila sedam nagrada VMA, posebno je zahvalila dečku Travisu: ''Sve što taj čovjek dotakne...''

Pop glazbenica Taylor Swift u srijedu je osvojila sedam MTV-jevih VMA nagrada, izjednačivši se time s Beyonce po ukupnom broju tih priznanja u 40 godina njihovog postojanja.

Swift je osvojila glavnu nagradu, video godine, za ''Fortnight'', svoju suradnju s Post Maloneom. U tom spotu Swift je u psihijatrijskoj bolnici, a sama je rekla da takvo okruženje reflektira ono što je bilo u njezinoj glavi dok je pisala glazbu za album ''The Tortured Poets Department''.

''Spot izgleda jako tužno dok ga gledate, no zapravo ga je bilo najzabavnije raditi'', rekla je Swift pri primanju nagrade.

Nakon svakog snimljenog kadra čula bi uzvike podrške s druge strane studija.

''Ta osoba bila je moj dečko Travis'', prepričala je Swift o svom partneru, ragbijašu Kansas City Chiefsa Travisu Kelceu.

''Sve što taj čovjek dotakne pretvori se u sreću i magiju'', nastavila je 34-godišnja glazbenica.

''Želim mu zahvaliti jer je to donio ovom snimanju''.

Swift je do kraja večeri dogurala do 30 VMA nagrada, čime se izjednačila s Beyonce. U srijedu je nagrađena i za umjetnicu godine i pjesmu ljeta.

Nagradu za spot godina dobila je treću godinu zaredom, nakon onih za ''All Too Well'' i ''Anti-Hero''. To je peta nagrada u toj kategoriji za Swift.

Kad je „Fortnight” nagrađen za najbolju suradnju, Swift je hvalila Malonea kao „nevjerojatno talentiranog” i „beskrajno pristojnog”.

„Trebalo mi je zauvijek da ga uvjerim da me ne zove 'ma'am'”, rekla je pored Malonea na pozornici UBS Arene pored New Yorka.

Malone je uzvratio komplimentima, nazvavši Swift „apsolutno jednom od najljubaznijih i talentiranijih ljudi” koje je ikad upoznao.

Nagrade VMA, što je skraćenica za Video Music Awards, pokrenute su 1984., a ceremonija je s godinama postala poznata i zbog niza pamtljivih trenutaka, poput poljupca Britney Spears i Madonne na pozornici ili haljine od sirovog mesa Lady Gage.