Taylor Swift konačno se oglasila nakon otkazanih koncerata u Beču: ''Zahvaljujući njima tugovali smo za koncertima, a ne životima''

Taylor Swift konačno se oglasila nakon otkazanih koncerata u Beču, njeno obraćanje javnosti svi su čekali.

34-godišnja zvijezda u utorak navečer održala je svoj posljednji od osam nastupa na londonskom Wembleyju te tako obilježila kraj europskog dijela svoje Eras turneje.

Sada se po prvi put oglasila na društvenim mrežama nakon što je otkazala sva tri nastupa u Beču, a priznala je da ju je taj incident "ispunio novim osjećajem straha" i "velikim osjećajem krivnje."

"Službeno smo završili europski dio turneje ‘The Eras Tour‘. S njim je došla najstrastvenija publika za koju sam ikad svirala, nove tradicije u nastupu i stvorena je jedna potpuno nova era. Bio je to užurbaniji tempo nego prije i tako sam ponosna na svoju ekipu/kolege izvođače što smo mogli fizički izvesti taj show i izgraditi našu ogromnu pozornicu, rastaviti je i napraviti čaroliju s tako malo dana između oporavka i putovanja. Oni su ljudi koji su me se najviše dojmili a da ih i tako sam sretna što su Eras turneji posvetili svoje vrijeme, svoju energiju i svoju stručnost.

Hodanje pozornicom u Londonu bilo je rollercoaster emocija. Otkazivanje naših nastupa u Beču bilo je poražavajuće. Razlog otkazivanja ispunio me novim osjećajem straha i ogromnom krivnjom jer je toliko ljudi planiralo doći na te nastupe. Ali također sam bila i jako zahvalna austrijskim vlastima jer smo zahvaljujući njima tugovali za koncertima, a ne za životima. Bila sam dirnuta ljubavlju i jedinstvom koje sam vidjela kod obožavatelja koji su se ujedinili u jedno. Odlučila sam da ću svu svoju energiju usmjeriti na pomoć u zaštiti gotovo pola milijuna ljudi zbog koji sam došla održati nastupe u Londonu. Moj tim i ja svakodnevno smo radili ruku pod ruku s osobljem stadiona i britanskim vlastima u kako bismo ispunili taj cilj i želim im zahvaliti na svemu što su učinili za nas. Da budem vrlo jasna: neću javno govoriti o nečemu ako mislim da bih time mogla isprovocirati one koji žele nauditi mojim obožavateljima koji dolaze na moje nastupe.

U slučajevima kao što je ovaj, ‘šutnja‘ je zapravo pokazivanje suzdržanosti i čekanje da se izrazite u trenutku kada je to ispravno. Prioritet mi je bio sigurno završiti našu europsku turneju i s velikim olakšanjem mogu reći da smo to i uspjeli.

A onda se London činio kao lijepi san. Svih pet dana publika na stadionu Wembley prštala je od strasti, radosti i ushićenja. Energija na tom stadionu bila je poput najvećeg medvjeđeg zagrljaja koji mi je pružilo po 92.000 ljudi svake večeri i vratilo me na mjesto bezbrižnog mira tamo gore", napisala je pjevačica.

Taylor je ušla u povijest kao prvi izvođač koji je rasprodao londonski Wembley osam puta na jednoj turneji.

Pjevačica je dala sve od sebe za svoj posljednji nastup na Otoku, a na pozornici su joj se pridružili Florence Welch i Jack Antonoff kao gosti iznenađenja.

Kako se koncert bližio kraju, Swift je rekla okupljenima: "Londone, upravo sam provela najbolju i nezaboravnu noć s vama."

Zvijezdi se također pridružio dugogodišnji prijatelj Ed Sheeran na njezinom nastupu u petak navečer, a otpjevali su u duetu "Everything Has Changed", "Endgame" i "Thinking Out Loud".

"Imali smo nekoliko EPSKIH nastupa iznenađenja mojih dugogodišnjih prijatelja Eda Sheerana, Florence and The Machine i Jacka Antonoffa. Izvesti ‘Floridu!!!‘ po prvi put s Flo bilo je nezaboravno, a Ed mi je vratio naša stara sjećanja na ‘Red Tour‘. Bila je najveća moguća čast postati prvi solo umjetnik koji je svirao na Wembleyju 8 puta u sklopu jedne turneje. Obožavateljima koji su nas gledali ovog ljeta poručujem da će uvijek imati najsjajnije mjesto u mojim sjećanjima. Bio je san nastupati, plesati i dijeliti te čarobne trenutke s vama. Vidjet ćemo se opet kada nastavimo s našom Eras turnejom u listopadu, ali za sada nam je prijeko potreban odmor. Hvala vam na avanturi života. Neka se nastavi...", zaključila je pjevačica i dirnula brojne obožavatelje.

