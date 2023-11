Taylor Swift nakon smrti obožavateljice rasplakala fanove pjesmom njoj u čast: ''Vidi se da joj je teško, njezin glas, emocije...''

Taylor Swift nakon smrti svoje obožavateljice na koncertu odala joj je počast.

Na koncertu Taylor Swift u Riju de Janeiru dogodila se velika tragedija, preminula je 23-godišnja obožavateljica Clara Benevides.

Brazilski mediji pišu da je na dan koncerta u Riju bilo više od 38 stupnjeva, dok je temperatura na samom stadionu dosezala i 60 stupnjeva, a na koncert je bilo zabranjeno unositi vodu. Cijela priča brzo se proširila svim medijima u svijetu, a Taylor je zbog toga odgodila drugu večer koncerta.

Iako je prvo govorila da o preminuloj djevojci neće ništa govoriti jer je preplavljena tugom, na idućem koncertu Taylor je djevojci koja ju je obožavala ipak odala počast i rasplakala obožavatelje.

Pop-zvijezda je otpjevala svoju pjesmu ''Bigger Than the Whole Sky'', koja inače pjeva o nezamislivoj tuzi i boli.

''Zbogom, doviđenja, doviđenja, bila si veća od cijelog neba, bila si više od kratkog vremena'', pjevala je 33-godišnja Taylor.

Osim ove, pjevala je i još jednu pjesmu koju inače ne izvodi, ''Dancing With Our Hands Tied''.

Videozapis se brzo proširio TikTokom, a djevojka koja je snimku objavila napisala je: ''Swifties su zapljeskali nastupu koji je bio za Claru.''

Inače, Swifties je naziv za sve Taylorine obožavatelje.

''Svirala je za djevojku koja je umrla, plakat ću'', napisao je jedan pratitelj.

Drugi su istaknuli kako je Swift plakala dok je pjevala.

''Vidi se da joj je teško, utjecaj onoga što se dogodilo. Njezin glas... Njezine emocije…'' napisao je jedan pratitelj.

Obožavateljica Clara Benevides onesvijestila se u prvom redu, a liječnici su je oživljavali na mjestu događaja, ali nisu uspjeli. Prevezena je u bolnicu, gdje je doživjela drugi srčani zastoj i umrla.

"Taylor Swift je nekoliko puta zamolila redare da daju vodu obožavateljima, a oni su je ignorirali pa je to sama napravila tijekom koncerta", stoji u opisu videa koji se širi društvenim mrežama, u kojem se može vidjeti Taylor baca bocu vode u publiku koja viče: "Vode, vode!"

Kantautorica se nakon tragičnog događaja oglasila tužnim priopćenjem.

"Ne mogu vjerovati da pišem ove riječi, ali slomljena srca moram reći da smo večeras prije mog koncerta izgubili obožavateljicu. Ne mogu vam ni reći koliko sam shrvana zbog toga. Nemam puno informacija osim činjenice da je bila jako lijepa i premlada. Moje slomljeno srce je uz njezinu obitelj i prijatelje. Ovo je zadnje što sam mislila da će se dogoditi kada sam odlučila u sklopu turneje nastupiti u Brazilu", napisala je Taylor u pričama na svojem profilu na Instagramu.

Inače, na snimkama i fotografijama s koncerta vidi se da je temperatura bila iznimno visoka jer je i sama pjevačica bila cijela mokra, a fanovi su je snimili i za društvene mreže dok je nakon jedne pjesme jedva hvatala zrak od pritiska.

